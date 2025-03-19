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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 марта в размере 82,8487 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
ФАС высказалась о требованиях к маркетплейсам
ФАС не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам, сообщило ведомство в письме аппарату правительства от 6 марта в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований, пишут "Ведомости". В...
 
Для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью
Госдума направила обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением предоставить российским семьям преимущество при получении социальных выплат на покупку жилья за счет бюджета. Также предложено ввести минимальное количество лет проживания в...
 
Доходы у должников МФО выросли за три года почти на треть
Средний доход должника микрофинансовой организации (МФО) за три года вырос почти на треть – с 51 300 руб. в 2022 г. до 65 400 руб. в 2024 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect...
 
19 марта 2025 года 17:22

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 марта в размере 82,8487 руб.

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19 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 82,8487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 134,69 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 марта снизилась на 1,08% и составила 60008,581 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60008,581 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 653,930 млрд руб., или на...
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19 марта 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,459 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,459 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,6105 руб. Было заключено 110728 сделок. Объем торгов составил 110665,82...
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19 марта 2025 года 19:11
Цены производителей продовольствия РФ в феврале выросли на 1%
Производители пищевой продукции в феврале по сравнению с январем повысили цены на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен замедлился, в январе по сравнению с декабрем он составлял 1,3%.

В годовом выражении продукты подорожали на 13,2%, с начала...    читать дальше
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19 марта 2025 года 19:08
Рост цен на бензин в РФ с 11 по 17 марта замедлился до 0,07%
Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 марта выросли на 0,07% после повышения на 0,18% с 4 по 10 марта и на 0,19% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По отношению к началу года цены к 17 марта выросли на 1,46% (общая...    читать дальше
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19 марта 2025 года 19:07
Потребительская уверенность в РФ в 1-м квартале снизилась
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2025 года снизился до минус 11% с минус 9% в 4-м квартале 2024 года, минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус...    читать дальше
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19 марта 2025 года 19:04
Рост цен промпроизводителей в РФ в феврале ускорился до 0,9%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2025 года увеличились на 0,9% после роста на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на...    читать дальше
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19 марта 2025 года 19:01
Инфляция в РФ с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06%
Инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

За период с 11 по 17...    читать дальше
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19 марта 2025 года 19:00
ВТБ разместил 15,1% выпуска однодневных бондов серии КС-4-919 на 15,1 млрд рублей
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-919 на 15 млрд 113,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 марта 2025 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 0,9-2,5%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне фиксации прибыли игроками после переговоров между президентами России и США, достигших соглашения о деталях решения украинского кризиса.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei...    читать дальше
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19 марта 2025 года 18:42
Зампред ЕЦБ: у нас нет заранее намеченного пути для изменения ставок в ближайшие месяцы
Высокий уровень глобальной неопределенности не позволяет заранее определить траекторию процентных ставок, говорит заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. "Текущая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности", - сказал он,...    читать дальше
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19 марта 2025 года 18:34
Нефть перешла к росту, Brent превысила $71 за баррель
Цены на нефть начали расти вечером в среду после публикации официальных данных о запасах топлива в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в...    читать дальше
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19 марта 2025 года 18:27
Температура на Земле в последнее десятилетие достигла исторического максимума - ООН
Температура на Земле в последнее десятилетие достигла исторического максимума, уровень углекислого газа в атмосфере поднялся выше, чем когда-либо за последние 800 тыс. лет, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

"В ежегодном докладе описаны все...    читать дальше
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19 марта 2025 года 18:09
В 2024 году доля ВИЭ в общей генерации электроэнергии в ЕС увеличилась до 47,4%
На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2024 году пришлось 47,4% всего производства электроэнергии, что на 2,6 процентного пункта выше показателя годом ранее, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Ветровые электростанции...    читать дальше
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19 марта 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4328 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,4328 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,6015 руб. Было заключено 34942 сделки. Объем торгов составил 29663,94...
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19 марта 2025 года 17:58
Запасы нефти в США выросли на 1,75 млн баррелей, ожидалось повышение на 1,1 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы...    читать дальше
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19 марта 2025 года 17:51
Рост число обращений в Службу финуполномоченного в 2024 году составил 1,7%
Число обращений потребителей финансовых услуг в Службу финуполномоченного (АНО "СОДФУ") в 2024 году увеличилось на 1,7% и превысило 136, 5 тыс. Такие данные привел главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на заседании совета службы, сообщает АНО "СОДФУ".

После...    читать дальше
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