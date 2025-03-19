19 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
19 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60008,581 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 653,930 млрд руб., или на...
.
19 марта 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,459 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,6105 руб. Было заключено 110728 сделок. Объем торгов составил 110665,82...
.
19 марта 2025 года 19:11
Производители пищевой продукции в феврале по сравнению с январем повысили цены на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен замедлился, в январе по сравнению с декабрем он составлял 1,3%.
В годовом выражении продукты подорожали на 13,2%, с начала... читать дальше
.
19 марта 2025 года 19:08
Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 марта выросли на 0,07% после повышения на 0,18% с 4 по 10 марта и на 0,19% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
По отношению к началу года цены к 17 марта выросли на 1,46% (общая... читать дальше
.
19 марта 2025 года 19:07
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2025 года снизился до минус 11% с минус 9% в 4-м квартале 2024 года, минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус... читать дальше
.
19 марта 2025 года 19:04
Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2025 года увеличились на 0,9% после роста на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на... читать дальше
.
19 марта 2025 года 19:01
Инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.
За период с 11 по 17... читать дальше
.
19 марта 2025 года 19:00
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-919 на 15 млрд 113,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
19 марта 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне фиксации прибыли игроками после переговоров между президентами России и США, достигших соглашения о деталях решения украинского кризиса.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei... читать дальше
.
19 марта 2025 года 18:42
Высокий уровень глобальной неопределенности не позволяет заранее определить траекторию процентных ставок, говорит заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. "Текущая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности", - сказал он,... читать дальше
.
19 марта 2025 года 18:34
Цены на нефть начали расти вечером в среду после публикации официальных данных о запасах топлива в США.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в... читать дальше
.
19 марта 2025 года 18:27
Температура на Земле в последнее десятилетие достигла исторического максимума, уровень углекислого газа в атмосфере поднялся выше, чем когда-либо за последние 800 тыс. лет, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.
"В ежегодном докладе описаны все... читать дальше
.
19 марта 2025 года 18:09
На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2024 году пришлось 47,4% всего производства электроэнергии, что на 2,6 процентного пункта выше показателя годом ранее, говорится в сообщении статистического управления ЕС.
Ветровые электростанции... читать дальше
.
19 марта 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,4328 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,6015 руб. Было заключено 34942 сделки. Объем торгов составил 29663,94...
.
19 марта 2025 года 17:58
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Товарные запасы... читать дальше
.
19 марта 2025 года 17:51
Число обращений потребителей финансовых услуг в Службу финуполномоченного (АНО "СОДФУ") в 2024 году увеличилось на 1,7% и превысило 136, 5 тыс. Такие данные привел главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на заседании совета службы, сообщает АНО "СОДФУ".
После... читать дальше
.