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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60008,581 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 653,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,459 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,6105 руб. Было заключено 110728 сделок. Объем торгов составил 110665,82... Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,6105 руб. Было заключено 110728 сделок. Объем торгов составил 110665,82...

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Производители пищевой продукции в феврале по сравнению с январем повысили цены на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен замедлился, в январе по сравнению с декабрем он составлял 1,3%. В годовом выражении продукты подорожали на 13,2%, с начала... В годовом выражении продукты подорожали на 13,2%, с начала... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 марта выросли на 0,07% после повышения на 0,18% с 4 по 10 марта и на 0,19% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 17 марта выросли на 1,46% (общая... По отношению к началу года цены к 17 марта выросли на 1,46% (общая... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2025 года снизился до минус 11% с минус 9% в 4-м квартале 2024 года, минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2025 года увеличились на 0,9% после роста на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на... читать дальше

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Инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%. За период с 11 по 17... За период с 11 по 17... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-919 на 15 млрд 113,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне фиксации прибыли игроками после переговоров между президентами России и США, достигших соглашения о деталях решения украинского кризиса. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei... читать дальше

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Высокий уровень глобальной неопределенности не позволяет заранее определить траекторию процентных ставок, говорит заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. "Текущая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности", - сказал он,... читать дальше

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Цены на нефть начали расти вечером в среду после публикации официальных данных о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в... читать дальше

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Температура на Земле в последнее десятилетие достигла исторического максимума, уровень углекислого газа в атмосфере поднялся выше, чем когда-либо за последние 800 тыс. лет, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН. "В ежегодном докладе описаны все... "В ежегодном докладе описаны все... читать дальше

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На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2024 году пришлось 47,4% всего производства электроэнергии, что на 2,6 процентного пункта выше показателя годом ранее, говорится в сообщении статистического управления ЕС. Ветровые электростанции... Ветровые электростанции... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,64 коп. и составил 11,4328 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,6015 руб. Было заключено 34942 сделки. Объем торгов составил 29663,94... Минимальный курс юаня составил 11,3055 руб., максимальный - 11,6015 руб. Было заключено 34942 сделки. Объем торгов составил 29663,94...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы... Товарные запасы... читать дальше

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Число обращений потребителей финансовых услуг в Службу финуполномоченного (АНО "СОДФУ") в 2024 году увеличилось на 1,7% и превысило 136, 5 тыс. Такие данные привел главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на заседании совета службы, сообщает АНО "СОДФУ". После... После... читать дальше

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