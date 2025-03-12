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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9237 руб.
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12 марта 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9237 руб.

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12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,63 коп. и составил 11,9237 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,851 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 11428 сделок. Объем торгов составил 25702,81 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9575 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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