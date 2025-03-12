Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9237 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,851 руб., максимальный - 11,993 руб. Было заключено 11428 сделок. Объем торгов составил 25702,81 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9575 руб. за юань.

12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,63 коп. и составил 11,9237 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59040,057 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 415,013 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,40 коп. и составил 11,9333 руб. Минимальный курс юаня составил 11,856 руб., максимальный - 12,013 руб. Было заключено 73750 сделок. Объем торгов составил 99762,39... Минимальный курс юаня составил 11,856 руб., максимальный - 12,013 руб. Было заключено 73750 сделок. Объем торгов составил 99762,39...

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За период с 4 по 10 марта инфляция составила 0,11%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 25 февраля по 3 марта 2025 г. инфляция составила 0,15%. С начала марта цены выросли на 0,17%, с начала года - 2,22%. С начала марта цены выросли на 0,17%, с начала года - 2,22%. В марте 2024 года цены... В марте 2024 года цены... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2024 году, по предварительным данным, составила 10,5 млн человек против 12,2 млн человек в 2023 году, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в 2024 году составил исторически минимальные 7,2% после... Уровень бедности в РФ в 2024 году составил исторически минимальные 7,2% после... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 4 по 10 марат 2025 г. выросли на 0,18% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 25 февраля по 3 марта цены выросли на 0,19%. По отношению к началу года цены к 10 марта выросли на 1,39% (общая... По отношению к началу года цены к 10 марта выросли на 1,39% (общая... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду снижением индексов. Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренный рост на ожиданиях возможного снижения геополитических рисков - участники рынка оценивали сообщения, поступающие... Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренный рост на ожиданиях возможного снижения геополитических рисков - участники рынка оценивали сообщения, поступающие... читать дальше

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Казахстан в ближайшее время скорректирует добычу нефти, чтобы полностью соответствовать лимитам, закрепленным соглашением в рамках ОПЕК+, заявило министерство энергетики республики. "Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения... "Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения... читать дальше

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ВТБ с 12 марта запустил оплату покупок в Турции по QR-коду, говорится в сообщении банка. Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране, наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в... Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в... читать дальше

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Импорт алмазов из России в Индию в 2024 году упал на 15%, составив 5,74 млн карат, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее было ввезено 6,8 млн карат. В денежном выражении падение было более существенным - на 39%, до $664 млн по сравнению с $1,093 млрд... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,0% с 6,8% в феврале, следует из опроса ЦБ РФ. Опрос проводился 7-11 марта 2025 года. Эксперты немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его рост на 1,7% против 1,6% ранее. Эксперты немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его рост на 1,7% против 1,6% ранее. Ожидания... Ожидания... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) опубликовала список американских товаров, на которые может ввести пошлины, в нем, в частности, значатся мотоциклы и алкогольные напитки, сообщает в среду Politico. В опубликованном Politico подробном 99-страничном списке ЕК значится, среди прочего,... В опубликованном Politico подробном 99-страничном списке ЕК значится, среди прочего,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1448 тыс. баррелей - до 435,223 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5737 тыс. баррелей и составили 241,101 млн... читать дальше

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Российские инвесторы в 2024 году трансформировали 62 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) старого типа в новый, говорится в сообщении Минфина. Всего за 2024 год было открыто около 605 тыс. ИИС, за январь 2025 года - 33,2 тыс. Такие данные замминистра Иван... Всего за 2024 год было открыто около 605 тыс. ИИС, за январь 2025 года - 33,2 тыс. Такие данные замминистра Иван... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за 2 месяца 2025 года уменьшился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,6 млн тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил 64,5 млн тонн... Объём перевалки сухогрузов составил 64,5 млн тонн... читать дальше

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Законопроект об ограничении количества банковских карт, оформленных на одного гражданина, может быть рассмотрен в текущую сессию парламента, обсуждается лимит - не более пяти карт, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я бы как раз... "Я бы как раз... читать дальше

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