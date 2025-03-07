ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 89,5724 руб., курс евро - в размере 96,5975 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 96,5975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 89,40 коп.

7 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 89,5724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,54 коп.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии самого протяженного надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. "Открыли самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД. Построили его вдоль съезда с Новоегорьевского... "Открыли самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД. Построили его вдоль съезда с Новоегорьевского... читать дальше

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Азербайджан и Европейский Союз готовы расширять сотрудничество в области поставок природного газа и возобновляемой энергии, говорится в сообщении азербайджанского министерства энергетики. "В Брюсселе состоялось первое заседание рабочей группы, созданной между Словакией... "В Брюсселе состоялось первое заседание рабочей группы, созданной между Словакией... читать дальше

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За последние три года в России увеличилось число индивидуальных предпринимателей. Их количество выросло на 23,07%, до 4,5 млн. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", пишут "Известия". За прошедшее время, по данным компании,... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доступ к электронной медкарте (ЭМК) получил каждый второй житель столицы, рассказал о новых функциях сервиса "Электронная медицинская карта", которому исполнилось пять лет. "За пять лет сервисом воспользовались больше миллиарда... "За пять лет сервисом воспользовались больше миллиарда... читать дальше

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Американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вчера на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете. Он вновь повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить... читать дальше

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Германский страховщик Allianz ведет эксклюзивные переговоры о покупке конкурирующей Viridium у европейской инвесткомпании Cinven примерно за 3 млрд евро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам одного из них, Allianz перебила... По словам одного из них, Allianz перебила... читать дальше

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Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в январе-феврале 2025 года составил почти 10,38 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. В абсолютном выражении импорт в первые два месяца года составил 83,854 млн тонн,... В абсолютном выражении импорт в первые два месяца года составил 83,854 млн тонн,... читать дальше

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"Металлоинвест" направит 10 млрд рублей (0,1335 рубля на акцию) на дивиденды за 2024 год, сообщила компания. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 18 марта. Как сообщалось, за 3-й квартал 2024 года компания выплатила 18 млрд рублей (0,2403 рубля на акцию), за... Как сообщалось, за 3-й квартал 2024 года компания выплатила 18 млрд рублей (0,2403 рубля на акцию), за... читать дальше

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Министерство юстиции США вместе с Германией и Финляндией разрушило онлайн-инфраструктуру российской криптобиржи Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов, говорится в заявлении министерства. Garantex в четверг сообщил о... Garantex в четверг сообщил о... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 12 марта повысится на 12,2%, до 2 тыс. 444,4 рубля с 2 тыс. 177,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень увеличится до 874,8 рубля с 680,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 925,9 рубля с 1 тыс. 715,8... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 89,1362 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,62 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 96,8609 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 96,8609 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59701,052 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,406 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 12,1938 руб. Минимальный курс юаня составил 12,07 руб., максимальный - 12,32 руб. Было заключено 74104 сделки. Объем торгов составил 101204,17 млн... Минимальный курс юаня составил 12,07 руб., максимальный - 12,32 руб. Было заключено 74104 сделки. Объем торгов составил 101204,17 млн...

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Инвестиции в основной капитал в РФ в 4-м квартале 2024 года выросли на 4,9% по сравнению с 4-м кварталом 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в 3-м квартале 2024 года... Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в 3-м квартале 2024 года... читать дальше

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Рынок акций РФ, демонстрировавший умеренный оптимизм в пятницу на ожиданиях снижения геополитических рисков, резко откатился вниз после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах к России до перемирия или окончательного решения кризиса на... читать дальше

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Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал в первом чтении депутатский законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Ранее правительство подчеркивало важность предотвращения ценовых диспропорций на продовольственных рынках, но отмечало,... читать дальше

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