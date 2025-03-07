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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 89,5724 руб., курс евро - в размере 96,5975 руб.
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07 марта 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 89,5724 руб., курс евро - в размере 96,5975 руб.
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7 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 89,5724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 96,5975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 89,40 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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