Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 марта

28 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8174,33 (-5,08) руб./грамм; на серебро - 90,02 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2715,51 (-22,24) руб./грамм; на палладий - 2616,19 (-3,14) руб./грамм.

.

Объем проданного из госфонда на этой неделе зерна составил 8,775 тыс. тонн, что в 1,7 раза меньше, чем на прошлой неделе (15,12 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ). Стоимость проданного зерна снизилась до 136,4 млн рублей с 220,3 млн... Стоимость проданного зерна снизилась до 136,4 млн рублей с 220,3 млн... читать дальше

.

Сервис для видеоконференций Skype перестанет быть доступным с мая 2025 года, сообщается на его официальной странице в соцсети X. В ближайшие дни логины и пароли от Skype можно будет использовать для перехода на платформу Microsoft Teams, уточняется в... В ближайшие дни логины и пароли от Skype можно будет использовать для перехода на платформу Microsoft Teams, уточняется в...

.

Европейский банк реконструкции и развития снизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии и Эстонии в 2025 году, а для Литвы предполагает более быстрый рост экономики, чем ожидалось ранее. Согласно подготовленному банком февральскому обзору региональной... Согласно подготовленному банком февральскому обзору региональной... читать дальше

.

Трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) составляют 52% от всех запасов нефти в РФ, в том числе 5% относятся к шельфу. Такие данные содержатся в презентации гендиректора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игоря Шпурова, представленной в ходе конференции... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в пятницу без единой динамики, однако затем перешли к росту. Инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average к 18:13 мск увеличился на 0,6% и составлял 43486,73 пункта. Значение Standard &... Dow Jones Industrial Average к 18:13 мск увеличился на 0,6% и составлял 43486,73 пункта. Значение Standard &... читать дальше

.

Рабочая группа по вопросам унификации таможенного контроля начнет функционировать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии. "Постановление Союзного государства о создании рабочей группы по вопросам... "Постановление Союзного государства о создании рабочей группы по вопросам... читать дальше

.

Банк России направил биржам предписание по торгам в субботу и воскресенье, которые, в частности, должны расцениваться не как самостоятельные дни, а в качестве дополнительной сессии понедельника, говорится в сообщении регулятора. Как отмечает ЦБ, это позволит не проводить клиринг... читать дальше

.

Размер дефицита во внешней торговле товарами США в январе 2025 года подскочил на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и обновил исторический максимум. Показатель в январе достиг $153,3 млрд по сравнению со $122 млрд в декабре, сообщил Минторг страны,... Показатель в январе достиг $153,3 млрд по сравнению со $122 млрд в декабре, сообщил Минторг страны,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,61 коп. и составил 12,0689 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9885 руб., максимальный - 12,1785 руб. Было заключено 12386 сделок. Объем торгов составил 23582,45... Минимальный курс юаня составил 11,9885 руб., максимальный - 12,1785 руб. Было заключено 12386 сделок. Объем торгов составил 23582,45...

.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% относительно 2023 года - до 40,208 млрд евро, свидетельствуют данные центрального статистического управления (ЦСУ). В 4-м квартале к аналогичному периоду 2023 года снижение... В 4-м квартале к аналогичному периоду 2023 года снижение... читать дальше

.

В 4-м квартале 2024 г. экономика Канады выросла на 2,6% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Подъем был рекордным с 1-го квартала 2023 года. В предыдущие 2 квартала канадский ВВП рос на 2,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали замедления... В предыдущие 2 квартала канадский ВВП рос на 2,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали замедления... читать дальше

.

ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8174,33 (-5,08) руб./грамм; на серебро - 90,02 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2715,51 (-22,24) руб./грамм; на палладий - 2616,19 (-3,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 88,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 91,5655 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Состоялось рабочее совещание по вопросу создания Единой электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщила в пятницу пресс-служба Исполкома СНГ. "Участники совещания рассмотрели... "Участники совещания рассмотрели... читать дальше

.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста ВВП Туркмении в 2025 году на уровне 6,3%, сообщается в февральском обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects). По сравнению с предыдущим, сентябрьским, прогнозом оценки экономического... По сравнению с предыдущим, сентябрьским, прогнозом оценки экономического... читать дальше

.