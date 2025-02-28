.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 марта
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2%
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% после повышения на 8,2% в декабре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, которые предусматривали рост в январе на 5,4%
 
Риски для экономики в этом году: какие они
Основные вызовы, с которыми может столкнуться российская экономика в этом году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда, заявила в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Полина Крючкова. В то же время от рисков...
 
Сенаторы назвали условия возвращения западных автоконцернов
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству свое видение условий для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. В письме его председателя Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова от 26 февраля...
 
Уязвимости найдены в половине банковских приложений
Эксперты ГК "Солар" обнаружили критические уязвимости в каждом втором банковском приложении. В регуляторной среде наблюдается явная тенденция к ужесточению требований в области защиты финансовых операций и персональных данных, заметил в беседе с...
 
28 февраля 2025 года 17:46

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 марта

 0  
28 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8174,33 (-5,08) руб./грамм; на серебро - 90,02 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2715,51 (-22,24) руб./грамм; на палладий - 2616,19 (-3,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 февраля 2025 года 18:51
Продажа зерна из госфонда на этой неделе упала в 1,7 раза, до 8,8 тыс. т - данные НТБ
Объем проданного из госфонда на этой неделе зерна составил 8,775 тыс. тонн, что в 1,7 раза меньше, чем на прошлой неделе (15,12 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна снизилась до 136,4 млн рублей с 220,3 млн...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:45
Skype прекратит работу с мая
Сервис для видеоконференций Skype перестанет быть доступным с мая 2025 года, сообщается на его официальной странице в соцсети X.

В ближайшие дни логины и пароли от Skype можно будет использовать для перехода на платформу Microsoft Teams, уточняется в...
.
28 февраля 2025 года 18:39
ЕБРР снизил на этот год прогнозы роста ВВП Латвии и Эстонии, повысил для Литвы
Европейский банк реконструкции и развития снизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии и Эстонии в 2025 году, а для Литвы предполагает более быстрый рост экономики, чем ожидалось ранее.

Согласно подготовленному банком февральскому обзору региональной...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:32
Трудноизвлекаемые запасы составляют 52% нефти РФ и 32% добычи - ГКЗ
Трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) составляют 52% от всех запасов нефти в РФ, в том числе 5% относятся к шельфу. Такие данные содержатся в презентации гендиректора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игоря Шпурова, представленной в ходе конференции...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:24
Фондовые индексы США, начав торги противоречиво, затем перешли к росту
Американские фондовые индексы начали торги в пятницу без единой динамики, однако затем перешли к росту. Инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости.

Dow Jones Industrial Average к 18:13 мск увеличился на 0,6% и составлял 43486,73 пункта. Значение Standard &...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:20
В Союзном государстве России и Белоруссии будет создана рабочая группа по унификации таможенного контроля
Рабочая группа по вопросам унификации таможенного контроля начнет функционировать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Постановление Союзного государства о создании рабочей группы по вопросам...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:13
Предписание ЦБ: биржам считать торги по выходным дополнительной сессией понедельника
Банк России направил биржам предписание по торгам в субботу и воскресенье, которые, в частности, должны расцениваться не как самостоятельные дни, а в качестве дополнительной сессии понедельника, говорится в сообщении регулятора. Как отмечает ЦБ, это позволит не проводить клиринг...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:06
Дефицит США в торговле товарами в январе обновил исторический максимум
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в январе 2025 года подскочил на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и обновил исторический максимум.

Показатель в январе достиг $153,3 млрд по сравнению со $122 млрд в декабре, сообщил Минторг страны,...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0689 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,61 коп. и составил 12,0689 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9885 руб., максимальный - 12,1785 руб. Было заключено 12386 сделок. Объем торгов составил 23582,45...
.
28 февраля 2025 года 17:53
В 2024 году ВВП Латвии сократился на 0,4%
Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% относительно 2023 года - до 40,208 млрд евро, свидетельствуют данные центрального статистического управления (ЦСУ).

В 4-м квартале к аналогичному периоду 2023 года снижение...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 17:47
В 4-м квартале рост ВВП Канады неожиданно ускорился до 2,6% - максимума с начала 2023 г.
В 4-м квартале 2024 г. экономика Канады выросла на 2,6% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Подъем был рекордным с 1-го квартала 2023 года.

В предыдущие 2 квартала канадский ВВП рос на 2,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали замедления...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 марта
ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8174,33 (-5,08) руб./грамм; на серебро - 90,02 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2715,51 (-22,24) руб./грамм; на палладий - 2616,19 (-3,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
28 февраля 2025 года 17:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 88,2568 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 88,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,01 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
28 февраля 2025 года 17:43
ЦБ РФ установил курс евро с 1 марта в размере 91,5655 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 91,5655 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,07 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
28 февраля 2025 года 17:38
В СНГ создается Единая межгосударственной электронной системы обмена информацией между Минюстами стран
Состоялось рабочее совещание по вопросу создания Единой электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщила в пятницу пресс-служба Исполкома СНГ.

"Участники совещания рассмотрели...    читать дальше
.
28 февраля 2025 года 17:31
ЕБРР сохранил на этот год оценку роста ВВП Туркмении на 6,3%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста ВВП Туркмении в 2025 году на уровне 6,3%, сообщается в февральском обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects).

По сравнению с предыдущим, сентябрьским, прогнозом оценки экономического...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.