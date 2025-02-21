ЦБ РФ установил курс евро с 22 февраля в размере 92,0152 руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 92,0152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,79 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61116,945 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,402 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,86 коп. и составил 12,0891 руб. Минимальный курс юаня составил 11,907 руб., максимальный - 12,216 руб. Было заключено 66517 сделок. Объем торгов составил 108009,14... Минимальный курс юаня составил 11,907 руб., максимальный - 12,216 руб. Было заключено 66517 сделок. Объем торгов составил 108009,14...

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Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу незначительными разнонаправленными изменениями. Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрировал небольшой рост на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося... Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрировал небольшой рост на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США готовится отозвать иск против Coinbase Global, оператора крупнейшей в стране криптовалютной биржи, говорится в сообщении компании. В июне 2023 года SEC предъявила обвинения Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в... В июне 2023 года SEC предъявила обвинения Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Спад стал максимальным за 7 месяцев. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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В феврале индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, составил 64,7 пункта. Окончательные данные были пересмотрены с понижением - предварительно сообщалось, что значение индекса составило 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics,... читать дальше

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АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в этом году введет в строй новое кобальтовое производство вместо пострадавшего от пожара в 2022 году, сообщает корпоративное издание "KN51" со ссылкой на старшего вице-президента - операционного директора "Норникеля",... читать дальше

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Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок снижаются более чем на 1%, но по-прежнему нацелены завершить неделю в плюсе. Стоимость апрельских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 мск составила $75,40 за баррель, что на $1,08... Стоимость апрельских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 мск составила $75,40 за баррель, что на $1,08... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,46 коп. и составил 12,0647 руб. Минимальный курс юаня составил 11,887 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 13760 сделок. Объем торгов составил 27858,49 млн... Минимальный курс юаня составил 11,887 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 13760 сделок. Объем торгов составил 27858,49 млн...

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу на корпоративных новостях. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:45 мск опустился на 272,02 пункта (0,62%) и составил 43904,63 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 12,57 пункта (0,21%) -... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:45 мск опустился на 272,02 пункта (0,62%) и составил 43904,63 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 12,57 пункта (0,21%) -... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 26 февраля снизится на 25%, до 2 тыс. 742,6 рубля с 3 тыс. 984,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до 1 тыс. 169,2 рубля с 2 тыс. 202,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 2 тыс. 301,9... Пошлина на ячмень снизится до 1 тыс. 169,2 рубля с 2 тыс. 202,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 2 тыс. 301,9... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем не исключает возможность сценария, при котором рынок труда в США будет ослабевать, а инфляция ускоряться. При этом его базовый сценарий предполагает продолжающееся замедление роста цен и возвращение... При этом его базовый сценарий предполагает продолжающееся замедление роста цен и возвращение... читать дальше

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Российские ученые, а также специалисты газовой отрасли считают рентабельной, а также более безопасной технологию подводной перевозки сниженного природного газа, заявил на "Форуме будущих технологий" президент РФ Владимир Путин. Темы перспективного проекта подводных... Темы перспективного проекта подводных... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству предложил перенести срок вступления в силу новых штрафов за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок с участием перевозчиков из ЕАЭС на 1 сентября 2025 г., следует из доработанного ко второму чтению текста законопроекта.... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24.02 по 02.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8311,34 (-45,97) руб./грамм; на серебро - 93,71 (+0,06) руб./грамм; на платину - 2766,62 (-7,91) руб./грамм; на палладий - 2792,13 (-5,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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