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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,4268 руб., курс евро - в размере 94,0834 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
Власти планируют резко сократить траты из ФНБ
Власти запланировали резкое уменьшение трат из ФНБ в этом году. Ключевой статьей расходов из ФНБ в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На них планируется потратить 700 млрд рублей, заявили "Известиям" в Минэке. Помимо...
 
Что надо доработать в законопроекте о платформенной экономике
Законопроект о платформенной экономике внесен в правительство, но в нем остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, сообщил "Ведомостям" директор департамента цифрового развития экономики данных Минэка...
 
Творческий бизнес предлагают поддержать налоговыми льготами
Реализация закона о развитии креативных индустрий сопряжена с рядом рисков - они изложены в проекте резолюции профильного форума РСПП, прошедшего во вторник в рамках Недели российского бизнеса. Из-за отсутствия в законе критериев субъектов...
 
20 февраля 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,4268 руб., курс евро - в размере 94,0834 руб.

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20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 90,4268 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,30 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 94,0834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,59 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 февраля 2025 года 17:34
ЦБ РФ установил курс евро с 21 февраля в размере 92,4831 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 92,4831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 160,03 коп.

Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2025 года 17:34
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 88,5103 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 88,5103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 191,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2025 года 17:30
В 2025 фингоду чистая прибыль Walmart повысилась на 25,3%, выручка - на 5,1%
Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, в четвертом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 4,1%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 14 недель, которые...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 17:22
Власти Киргизии не боятся выплаты внешнего долга, который составляет $4,5 млрд - президент республики
Президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг информацию, что внешний долг превысил $7 млрд, отметив, что показатели остаются на уровне $4,5 млрд.

"В социальных сетях некоторые пользователи пишут, что внешний долг достиг $7 млрд. Эта информация ложная, наш внешний долг...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 17:14
Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ сократилась в 4-м квартале на 37%
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2024 года уменьшился на $5,302 млрд, или на 36,8%, до $9,097 млрд с $14,399 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 17:03
Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:58
За 6 лет около 24 млн семей в РФ улучшили жилищные условия по нацпроекту
Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" с 2019 по 2024 годы позволила улучшить жилищные условия 23,6 млн семей, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни", глава Татарстана Рустам Минниханов.

"С 2019 года...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:52
ВТБ разместил 18,6% выпуска однодневных бондов серии КС-4-900 на 18,6 млрд рублей
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-900 на 18 млрд 592 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:50
ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций
Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:41
Microsoft представила новый квантовый процессор
Американская Microsoft Corp.представила Majorana 1 - первый в мире квантовый процессор с топологическим ядром, говорится в пресс-релизе компании.

Majorana 1 основан на новом классе материалов - топопроводниках - и представляет собой "трансформационный скачок в...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:33
Минюст и ВС РФ предлагают отпускать под залог обвиняемых в экономических преступлениях
Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова сообщила о подготовке законопроекта о применении меры пресечения в виде залога по делам об экономических преступлениях.

"Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:25
Правительство продлит субсидии на подключение к газу и выделит еще 1 млрд руб.
Власти продлят действие субсидий на поддержку ряда категорий граждан при подключении к сетевому газу в рамках программы догазификации и выделят дополнительное финансирование на продолжение мер поддержки, сообщил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:18
Вашингтон может как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России - глава Минфина США
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России, сообщает в четверг Bloonmberg.

"США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России", -...
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20 февраля 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 20 февраля растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 52,25 пункта (1,598%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3322,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3323,07 (+1,6%) пункта, минимальное - 3277,58...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:10
EBITDA "Мечела" в 2024 году упала на 35%, чистый убыток составил 37,1 млрд руб.
Консолидированная EBITDA "Мечела" в 2024 году упала на 35%, до 55,9 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 5% и составила 387,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA, таким образом, сократилась до 14% в сравнении с 21% в 2023 году.

Чистый убыток...    читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 89,69/95,48 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,69/95,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 183 коп., Cредний курс продажи...
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