Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 286,5 млрд руб.

19 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 286,5 млрд руб.

.

ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8509,92 (-7,95) руб./грамм; на серебро - 94,37 (-1,01) руб./грамм; на платину - 2854,96 (-34,69) руб./грамм; на палладий - 2846,23 (-46,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Размер индексация социальных пенсий россиян с 1 апреля составит 14,75%, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%.... читать дальше

.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на максимальные с марта 2024 года 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 90,4268 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 94,0834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Объем промышленного производства в Казахстане в январе 2025 года составил 4,4 трлн тенге, что на 2,3% больше показателя за январь 2024 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Производство в горнодобывающей... Производство в горнодобывающей... читать дальше

.

Мукомолы РФ не исключают массового банкротства предприятий отрасли и сокращения экспорта муки в этом году из-за отсутствия льготного кредитования. Такие опасения высказаны в письме Союза мукомольных и крупяных предприятий на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны... читать дальше

.

Руководители Европейского центрального банка в скором времени могут начать обсуждение паузы в череде снижений процентных ставок, полагает член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель. "Мы приближаемся к моменту, когда нам, возможно, придется приостановить или прекратить снижение... читать дальше

.

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам линейки "Лучший процент", максимальная ставка для массовых клиентов будет составлять 22% годовых (сейчас - 22,5%), следует из сообщения банка. Для премиальных клиентов максимальная ставка снизится до 22,25% с... Для премиальных клиентов максимальная ставка снизится до 22,25% с... читать дальше

.

9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-899 на 17 млрд 822,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 80,3327% от номинала, что соответствует доходности 16,52% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

.

Трейдеры изменили свои прогнозы для ключевой процентной ставки Банка Англии после неожиданного скачка инфляции в стране и больше не демонстрируют полной уверенности в двух снижениях на 25 базисных пунктов каждое до конца года. Участники рынка теперь ждут уменьшения... Участники рынка теперь ждут уменьшения... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,4 пункта (0,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3265,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3276,71 (+0,55%) пункта,... читать дальше

.

Условия кредитования компаний в феврале оставались жесткими, говорится в комментарии по итогам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. "Предприятия по-прежнему отмечали снижение доступности кредитных ресурсов, корректировку условий по программам льготного... читать дальше

.

Санкционное давление на российский бизнес в 2025 году, скорее всего, не ослабнет: если со стороны США можно ждать смягчений, то ЕС, вероятно, будет усиливать санкции, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Сложности,... "Сложности,... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,58/96,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 47 коп., Cредний курс продажи упал...

.