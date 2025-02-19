19 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|январь 2025
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|декабрь 2024
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|январь 2025
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19 февраля 2025 года 17:32
ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8509,92 (-7,95) руб./грамм; на серебро - 94,37 (-1,01) руб./грамм; на платину - 2854,96 (-34,69) руб./грамм; на палладий - 2846,23 (-46,36) руб./грамм.
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19 февраля 2025 года 17:32
Размер индексация социальных пенсий россиян с 1 апреля составит 14,75%, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%.... читать дальше
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19 февраля 2025 года 17:25
Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на максимальные с марта 2024 года 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше
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19 февраля 2025 года 17:18
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 90,4268 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,30 коп.
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19 февраля 2025 года 17:18
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 94,0834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,59 коп.
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19 февраля 2025 года 17:12
Объем промышленного производства в Казахстане в январе 2025 года составил 4,4 трлн тенге, что на 2,3% больше показателя за январь 2024 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Производство в горнодобывающей... читать дальше
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19 февраля 2025 года 17:05
Мукомолы РФ не исключают массового банкротства предприятий отрасли и сокращения экспорта муки в этом году из-за отсутствия льготного кредитования. Такие опасения высказаны в письме Союза мукомольных и крупяных предприятий на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:57
Руководители Европейского центрального банка в скором времени могут начать обсуждение паузы в череде снижений процентных ставок, полагает член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель. "Мы приближаемся к моменту, когда нам, возможно, придется приостановить или прекратить снижение... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:48
Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам линейки "Лучший процент", максимальная ставка для массовых клиентов будет составлять 22% годовых (сейчас - 22,5%), следует из сообщения банка.
Для премиальных клиентов максимальная ставка снизится до 22,25% с... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:42
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-899 на 17 млрд 822,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:35
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 80,3327% от номинала, что соответствует доходности 16,52% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:21
Трейдеры изменили свои прогнозы для ключевой процентной ставки Банка Англии после неожиданного скачка инфляции в стране и больше не демонстрируют полной уверенности в двух снижениях на 25 базисных пунктов каждое до конца года.
Участники рынка теперь ждут уменьшения... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,4 пункта (0,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3265,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3276,71 (+0,55%) пункта,... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:12
Условия кредитования компаний в феврале оставались жесткими, говорится в комментарии по итогам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. "Предприятия по-прежнему отмечали снижение доступности кредитных ресурсов, корректировку условий по программам льготного... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:04
Санкционное давление на российский бизнес в 2025 году, скорее всего, не ослабнет: если со стороны США можно ждать смягчений, то ЕС, вероятно, будет усиливать санкции, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Сложности,... читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,58/96,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 47 коп., Cредний курс продажи упал...
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