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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 91,3398 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
Объем закупок крупнейших заказчиков у самозанятых вырос на 64%
Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в 2024 году составил 11,9 млрд рублей, что на 64% больше аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у...
 
Регуляторы пытаются ввести принцип "бери или плати" в электросети
Минэнерго снова предложило ввести оплату услуг по передаче электроэнергии по максимально заявленной, а не фактической мощности. Промышленность последовательно против этой инициативы, ожидая роста собственных затрат. Минэнерго и "Россети"...
 
В регионах начались банкротства застройщиков
С начала года целый ряд строительных компаний в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры, выяснили «Известия», ознакомившись с решениями Единого федерального реестра сведений о банкротствах и с данными региональных...
 
18 февраля 2025 года 17:21

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 91,3398 руб.

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18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 91,3398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,49 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 февраля 2025 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 февраля
ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8509,92 (-7,95) руб./грамм; на серебро - 94,37 (-1,01) руб./грамм; на платину - 2854,96 (-34,69) руб./грамм; на палладий - 2846,23 (-46,36) руб./грамм.

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19 февраля 2025 года 17:32
С апреля социальные пенсии в РФ будут проиндексированы на 14,75%
Размер индексация социальных пенсий россиян с 1 апреля составит 14,75%, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%....    читать дальше
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19 февраля 2025 года 17:25
Число новостроек в США в январе упало на 9,8%
Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на максимальные с марта 2024 года 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 17:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 февраля в размере 90,4268 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 90,4268 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,30 коп.

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19 февраля 2025 года 17:18
ЦБ РФ установил курс евро с 20 февраля в размере 94,0834 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 94,0834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 158,59 коп.

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19 февраля 2025 года 17:12
Рост промпроизводства в Казахстане в январе составил 2,3%
Объем промышленного производства в Казахстане в январе 2025 года составил 4,4 трлн тенге, что на 2,3% больше показателя за январь 2024 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Производство в горнодобывающей...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 17:05
Мукомолы РФ не исключают массового банкротства предприятий и сокращения экспорта-за отсутствия льготного кредитования
Мукомолы РФ не исключают массового банкротства предприятий отрасли и сокращения экспорта муки в этом году из-за отсутствия льготного кредитования. Такие опасения высказаны в письме Союза мукомольных и крупяных предприятий на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:57
Руководители ЕЦБ могут начать обсуждение паузы в череде снижений процентных ставок
Руководители Европейского центрального банка в скором времени могут начать обсуждение паузы в череде снижений процентных ставок, полагает член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель. "Мы приближаемся к моменту, когда нам, возможно, придется приостановить или прекратить снижение...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:48
С 22 февраля Сбербанк снижает ставки по вкладам
Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам линейки "Лучший процент", максимальная ставка для массовых клиентов будет составлять 22% годовых (сейчас - 22,5%), следует из сообщения банка.

Для премиальных клиентов максимальная ставка снизится до 22,25% с...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:42
ВТБ разместил 17,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-899 на 17,8 млрд рублей
9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-899 на 17 млрд 822,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:35
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26245 на аукционе – 16,52%, размещены бумаги на 67,82 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 80,3327% от номинала, что соответствует доходности 16,52% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:21
Трейдеры ожидают снижения ставки Банка Англии к концу года всего на 49 б.п.
Трейдеры изменили свои прогнозы для ключевой процентной ставки Банка Англии после неожиданного скачка инфляции в стране и больше не демонстрируют полной уверенности в двух снижениях на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

Участники рынка теперь ждут уменьшения...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 февраля растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,4 пункта (0,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3265,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3276,71 (+0,55%) пункта,...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:12
Российские предприятия в феврале по-прежнему отмечали снижение доступности кредитных ресурсов
Условия кредитования компаний в феврале оставались жесткими, говорится в комментарии по итогам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. "Предприятия по-прежнему отмечали снижение доступности кредитных ресурсов, корректировку условий по программам льготного...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:04
Санкционное давление на российский бизнес в 2025 году, скорее всего, не ослабнет - Шохин
Санкционное давление на российский бизнес в 2025 году, скорее всего, не ослабнет: если со стороны США можно ждать смягчений, то ЕС, вероятно, будет усиливать санкции, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Сложности,...    читать дальше
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19 февраля 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 91,58/96,37 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,58/96,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 47 коп., Cредний курс продажи упал...
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