Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4822,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3681,63 млрд руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 4822,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4594,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4744,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4487,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 февраля составили 3681,63 млрд руб. против 3633,77751 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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