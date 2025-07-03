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03 июля 2025 года 08:19
Минфин поддержит переход маркетплейсов к агентской схеме
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Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - При соблюдении ряда условий Минфин поддерживает идею наделить маркетплейсы функцией налогового агента. Об этом заявил в интервью "Ведомостям" замминистра финансов - статс-секретарь Алексей Сазанов. "С точки зрения администрирования, конечно, гораздо проще взаимодействовать с одной площадкой, чем с тысячами ее продавцов. Поэтому сделать площадки налоговыми агентами - это движение в правильном направлении", - отметил он. По его словам, Минфин будет "точно поддерживать переход к агентской схеме в случаях, когда площадки достаточно крупные, и при условии, что они проводят через себя поток транзакций". В этом случае площадки могут быть налоговыми агентами и уплачивать налоги за тех лиц, которые торгуют через них, добавил замминистра. Это позволит повысить прозрачность операций на электронных площадках и собираемость налогов, считает он. Кроме того, это соответствует мировым трендам, которые наблюдаются в других странах. "Будем двигаться в этом направлении по мере созревания рынка и появления законодательного регулирования платформенной экономики. Рано или поздно мы к этому придем", - сказал Сазанов. Платформы уже находятся в диалоге с ФНС в рамках пилотного проекта по информационному обмену, обсуждаются различные инициативы, сообщил "Ведомостям" представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Налоговое агентирование активно обсуждалось несколько лет назад, но на текущем этапе бизнес не знакомили с параметрами новой концепции, добавил он. В мировой практике есть подобные успешные примеры, поэтому идея заслуживает внимания, считает представитель АЦП. При этом инициативу необходимо рассматривать вместе с прочими инструментами повышения прозрачности, учитывать различия налоговых сценариев продавцов, добавляет собеседник.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маркетплейсы, налоги, Минфин
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