Минфин поддержит переход маркетплейсов к агентской схеме

3 июля. FINMARKET.RU - При соблюдении ряда условийподдерживает идею наделитьфункцией налогового агента. Об этом заявил в интервью "Ведомостям" замминистра финансов - статс-секретарь Алексей Сазанов. "С точки зрения администрирования, конечно, гораздо проще взаимодействовать с одной площадкой, чем с тысячами ее продавцов. Поэтому сделать площадки налоговыми агентами - это движение в правильном направлении", - отметил он.

По его словам, Минфин будет "точно поддерживать переход к агентской схеме в случаях, когда площадки достаточно крупные, и при условии, что они проводят через себя поток транзакций". В этом случае площадки могут быть налоговыми агентами и уплачиватьза тех лиц, которые торгуют через них, добавил замминистра. Это позволит повысить прозрачность операций на электронных площадках и собираемость налогов, считает он. Кроме того, это соответствует мировым трендам, которые наблюдаются в других странах. "Будем двигаться в этом направлении по мере созревания рынка и появления законодательного регулирования платформенной экономики. Рано или поздно мы к этому придем", - сказал Сазанов.

Платформы уже находятся в диалоге с ФНС в рамках пилотного проекта по информационному обмену, обсуждаются различные инициативы, сообщил "Ведомостям" представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Налоговое агентирование активно обсуждалось несколько лет назад, но на текущем этапе бизнес не знакомили с параметрами новой концепции, добавил он.

В мировой практике есть подобные успешные примеры, поэтому идея заслуживает внимания, считает представитель АЦП. При этом инициативу необходимо рассматривать вместе с прочими инструментами повышения прозрачности, учитывать различия налоговых сценариев продавцов, добавляет собеседник.