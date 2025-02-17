ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 91,4347 руб.

17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 91,4347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 112,48 коп.

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Японская Honda готова возобновить переговоры об объединении с Nissan в случае ухода Макото Утиды с поста главного исполнительного директора последней, пишет Financial Times со ссылкой на источники. На прошлой неделе автопроизводители сообщили о решении прекратить... На прошлой неделе автопроизводители сообщили о решении прекратить... читать дальше

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Банк России в 2024 году получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании, основную их часть составили DDoS-атаки, нацеленные на вывод информационной инфраструктуры компаний из строя или на то, чтобы сделать их сервисы недоступными, говорится в сообщении... читать дальше

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Заместить в связи с выходом на пенсию в России необходимо более 10 млн работников до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В этот же период исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в... "В этот же период исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в... читать дальше

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Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросло более чем на 7% по сравнению с предыдущей неделей; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 8,3%, сообщили в Роспотребнадзоре. "По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост... "По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост... читать дальше

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Реализация нацпроекта "Кадры" до 2030 года потребует в общей сложности 116 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "На реализацию нацпроекта "Кадры" на предстоящие шесть лет из федерального бюджета планируется направить 113 млрд рублей, в целом 116 млрд... "На реализацию нацпроекта "Кадры" на предстоящие шесть лет из федерального бюджета планируется направить 113 млрд рублей, в целом 116 млрд... читать дальше

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8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-898 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9438% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... читать дальше

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере, надеется на прогресс по этому треку в ближайшие 2-3 месяца. "Нам надо также делать совместные проекты, в том числе,... "Нам надо также делать совместные проекты, в том числе,... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в январе 2024 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,7% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Ранее сообщалось о росте цен на... читать дальше

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В январе 2025 года банки выдали 1,06 млн новых кредитных карт, что на 18,1% ниже показателя декабря прошлого года (в декабре 2024 года - 1,29 мл). При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдача новых кредитных карт в январе 2025 года сократилась еще значительнее -... читать дальше

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Оборот ПАО "Софтлайн" в 4-м квартале 2024 года вырос на 28% и составил 49,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Уточняется, что в структуре оборота 28% (13,8 млрд рублей) пришлось на оборот от продажи собственных решений группы. Показатель скорректированной... Показатель скорректированной... читать дальше

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Американская H&E Equipment Services из сферы проката оборудования приняла предложение о покупке с оценкой стоимости на уровне $5,3 млрд от Herc Rentals, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Оценка включает чистый долг на $1,4 млрд. Оценка включает чистый долг на $1,4 млрд. В январе совет... В январе совет... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе 2025 году составил в денежном выражении 16,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Белстата. Среди видов экономической деятельности рост в... Среди видов экономической деятельности рост в... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо будет продолжить снижение процентных ставок, если инфляция продолжит показывать движение в сторону целевого уровня, полагает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. По его мнению, Федрезерв принял правильное решение... По его мнению, Федрезерв принял правильное решение... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 17 февраля на 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше

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Более 22 трлн рублей суммарно могут вложить в находящиеся в разной степени проработки и реализации 302 проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, сообщает пресс-служба столичного градостроительного комплекса во вторник. "Так, в рамках 302 проектов КРТ,... "Так, в рамках 302 проектов КРТ,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 437,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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