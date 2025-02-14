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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4143 руб.
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14 февраля 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4143 руб.

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14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,29 коп. и составил 12,4143 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,475 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
14 февраля 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4143 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,29 коп. и составил 12,4143 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23...
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14 февраля 2025 года 18:00
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Минимальный курс юаня составил 12,1545 руб., максимальный - 12,6295 руб. Было заключено 28734 сделки. Объем торгов составил 46207,82...
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14 февраля 2025 года 17:37
Промпроизводство в США в январе выросло на 0,5%, сильнее прогноза
Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

В декабре, согласно пересмотренным данным,...    читать дальше
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14 февраля 2025 года 17:29
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 коп.

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14 февраля 2025 года 17:23
Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений
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Apple Inc. (SPB: AAPL) и Google (принадлежит Alphabet Inc. (SPB: GOOG)) удалили TikTok из своих магазинов приложений после вступления в силу 19 января закона о запрете соцсети в...    читать дальше
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