14 февраля 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.02 по 23.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.02.2025
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|январь 2025
|18.02.2025
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|февраль 2025
|18.02.2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|февраль 2025
|18.02.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|январь 2025
|18.02.2025
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|февраль 2025
|19.02.2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|январь 2025
|19.02.2025
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|декабрь 2024
|19.02.2025
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|январь 2025
|20.02.2025
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|декабрь 2024
|20.02.2025
|10:00
|Цены производителей в Германии
|январь 2025
|20.02.2025
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|декабрь 2024
|20.02.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 февраля
|20.02.2025
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|февраль 2025
|20.02.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 января по 01 февраля
|20.02.2025
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|январь 2025
|20.02.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|февраль 2025
|20.02.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 февраля
|21.02.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|21.02.2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|февраль 2025
|21.02.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|февраль 2025
|21.02.2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|январь 2025
Это автоматическое сообщение.
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