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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 91,0313 руб., евро - 94,9221 руб.
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14 февраля 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 91,0313 руб., евро - 94,9221 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,0313 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,02 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 94,9221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,09 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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