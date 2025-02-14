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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 91,0313 руб., евро - 94,9221 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
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Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5% в октябрьской версии, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне...
 
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В РФ впервые за несколько лет упали темпы ввода жилья
Ввод жилья в эксплуатацию резко упал в конце 2024 года в России, следует из отчета ЦБ о региональной экономике, с которым ознакомились "Известия". В декабре этот показатель в целом по стране снизился сразу на 13,3%. Ситуация на рынке значительно...
 
14 февраля 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 91,0313 руб., евро - 94,9221 руб.

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14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,0313 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,02 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 94,9221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,09 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евроа

 
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НОВОСТИ
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Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), цены закупки у рыбаков соленой икры горбуши "стартуют" от 4 500 рублей за кг, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на...    читать дальше
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15 февраля 2025 года 12:35
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15 февраля 2025 года 11:43
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Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 202,4 рубля с 3 тыс. 062,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 373,3...    читать дальше
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15 февраля 2025 года 10:58
Чистый убыток банка "Траст" по МСФО в 2024 году вырос в 2,5 раза
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Расходы "Траста" по депозитам Банка России, рассчитанные по эффективной процентной...    читать дальше
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15 февраля 2025 года 10:12
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Темпы роста цен на подсолнечное масло были выше - 2%. По сравнению с январем прошлого...    читать дальше
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15 февраля 2025 года 09:58
ЦБ РФ просит правительство поддержать законопроект, внедряющий универсальный платежный QR-код
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Относительно января 2024 года...    читать дальше
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Росстат включил в набор...    читать дальше
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 февраля в размере 90,3099 руб., евро - 94,8876 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 90,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,14 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По...
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14 февраля 2025 года 20:20
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59541,284 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,189 млрд руб., или на...
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Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4143 руб.
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Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23...
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14 февраля 2025 года 19:02
Годовая чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО сократилась на 25%
"Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. Таким образом, прибыль компании за 2-е полугодие - 151 млрд рублей, то время как рынок ожидал 158 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз...    читать дальше
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