ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 91,0313 руб., евро - 94,9221 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 94,9221 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,09 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,0313 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,02 руб.

.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил секретариат российского вице-премьера. "Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического... "Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического... читать дальше

.

В районе Преображенское на востоке Москвы на месте промзоны построят жилой квартал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Утвердили проект планировки части промзоны "Хапиловка" на востоке столицы. На месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского... "Утвердили проект планировки части промзоны "Хапиловка" на востоке столицы. На месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского... читать дальше

.

В Туркменистане по итогам января темп роста ВВП составил 6,3%, что свидетельствует об устойчивом развитии отраслей национальной экономики, заявил президент Сердар Бердымухамедов на заседании правительства, сообщила в субботу газета "Нейтральный Туркменистан". "Объём... "Объём... читать дальше

.

Отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), цены закупки у рыбаков соленой икры горбуши "стартуют" от 4 500 рублей за кг, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на... Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), цены закупки у рыбаков соленой икры горбуши "стартуют" от 4 500 рублей за кг, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на... читать дальше

.

Электронный справочник профессий, содержащий информацию о наиболее востребованных и перспективных специальностях, станет частью единой цифровой платформы в сфере труда и занятости "Работа России". Постановление об утверждении новых правил формирования такого справочника подписал... читать дальше

.

Минцифры России разработало документы для создания платформы для обработки обезличенных данных, доступ к которой получат госорганы, а также российские компании, прошедшие "крайне строгую" проверку, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Проекты постановлений... Проекты постановлений... читать дальше

.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 19 февраля снизится на 8,7%, до 3 тыс. 636,3 рубля с 3 тыс. 984,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 202,4 рубля с 3 тыс. 062,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 373,3... Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 202,4 рубля с 3 тыс. 062,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 373,3... читать дальше

.

Банк непрофильных активов "Траст" в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО в 2,5 раза до 130,7 млрд рублей по сравнению с 53,3 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета банка. Расходы "Траста" по депозитам Банка России, рассчитанные по эффективной процентной... Расходы "Траста" по депозитам Банка России, рассчитанные по эффективной процентной... читать дальше

.

Цены на сливочное масло в РФ в январе по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 1,25%, в годовом выражении рост составил 35,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Темпы роста цен на подсолнечное масло были выше - 2%. По сравнению с январем прошлого... Темпы роста цен на подсолнечное масло были выше - 2%. По сравнению с январем прошлого... читать дальше

.

Банк России направил письмо в правительство с просьбой поддержать законопроект, внедряющий универсальный платежный QR-код, а также устанавливающий сроки, начиная с которых банки и продавцы обязаны будут предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями.... читать дальше

.

Рост потребительских цен на бензин в России в январе 2025 года относительно предыдущего месяца замедлился до 0,62% после повышения на 1,35% в декабре 2024 года и на 1,14% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно января 2024 года... Относительно января 2024 года... читать дальше

.

Росстат сузил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2025 году, уменьшив ее на 10 позиций, до 556 товаров и услуг, в основном из-за уменьшения числа отслеживаемых лекарств, говорится в сообщении статистического ведомства. Росстат включил в набор... Росстат включил в набор... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 90,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 94,8876 руб. По...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59541,284 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,189 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,29 коп. и составил 12,4143 руб. Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23... Минимальный курс юаня составил 12,187 руб., максимальный - 12,6255 руб. Была заключена 81721 сделка. Объем торгов составил 149134,23...

.

"Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. Таким образом, прибыль компании за 2-е полугодие - 151 млрд рублей, то время как рынок ожидал 158 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз... читать дальше

.