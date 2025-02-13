13 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|январь 2025
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2024
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|декабрь 2024
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|декабрь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 февраля
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|январь 2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 января по 01 февраля
|22:00
|Бюджет США
|январь 2025
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13 февраля 2025 года 11:02
Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сократила выручку в четвертом квартале 2024 года на 0,1%.
Как отмечается в сообщении компании, ее оборот в октябре-декабре составил 14,16 млрд евро.
При этом объемы продаж в натуральном... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:55
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, планирует уволить до 20% работников по всему миру в рамках программы по сокращению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособности.
Программа предполагает... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:48
Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов на Московской бирже на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного разговора... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:43
ЦБ РФ продал валюту расчетами 12 февраля на 5,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:40
Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2024 года сократила чистую прибыль на 2,9%, выручку - на 1,8%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом году она получила чистую прибыль в размере 10,88... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:37
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 680,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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13 февраля 2025 года 10:33
"СПБ биржа" с 14 февраля увеличит количество ценных бумаг российских компаний, доступных для сделок по субботам и воскресеньям и в утреннюю сессию в будни, до 38, говорится в сообщении торговой площадки.
В список будут добавлены акции Совкомбанка, "Северстали",... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:31
Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:27
В 4-м квартале 2024 года экономика Великобритании увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading Economics.
В 3-м... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:22
Азербайджан в январе 2025 года экспортировал 2 млрд куб. м газа, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
"В том числе в Европу за январь было поставлено 1 млрд кубометров азербайджанского газа, или 50% общего объема экспорта. В Турцию экспортировано 0,7 млрд... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:16
В январе потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,8% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:11
В начале сегодняшних торгов на Московской бирже китайский юань резко подешевел, рубль сильно вырос на ожиданиях переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом относительно российско-украинского конфликта.
По итогам первой минуты торгов... читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,89/98,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 144 коп., Cредний курс продажи...
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13 февраля 2025 года 10:03
В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы активно растут на новостях о состоявшемся телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного... читать дальше
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13 февраля 2025 года 09:57
Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в 1-м квартале 2025 фингода увеличил чистую прибыль на 52%, или в 1,5 раза, до 3,9 млрд евро по сравнению с 2,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Рост показателя обусловлен, в частности, продажей подразделения... читать дальше
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13 февраля 2025 года 09:50
По предварительным данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, рабочая сила (занятые и официально зарегистрированные безработные), в декабре 2024 года составила 2 млн 699,7 тыс. человек.
В их числе 2 млн 648,3 тыс. человек или 98,1% заняты в экономике,... читать дальше
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