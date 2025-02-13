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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Промпроизводство в РФ в 2024 году выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 8,2% после повышения на 3,5% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году показатель вырос на 4,6%. Данные за прошлый год оказались лучше ожиданий экономистов, которые предусматривали рост на 4,3%
 
В России появится инструмент для вложений в биткойн
На российском рынке появится новый инвестиционный инструмент, который позволяет заработать на росте биткойна без прямой покупки криптовалюты, пишут "Ведомости". "Финам" в ближайшее время предложит квалифицированным инвесторам структурную облигацию...
 
Объем сделок M&A показал рекорд
По итогам 2024 года объем сделок слияний и поглощений (M&A) в рублевом выражении оказался рекордным - более 5 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование агентства AK&M. Согласно ему, объем сделок с минимальным порогом $1 млн вырос по...
 
Просрочка по потребкредитам выросла за год в полтора раза
Просрочка по потребительским кредитам выросла за прошлый год в полтора раза — до 150 млрд рублей, пишут «Известия». Из-за инфляции людям всё тяжелее обслуживать кредиты. При этом ставки высокие и рефинансировать заем под более выгодный процент...
 
13 февраля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии январь 2025
10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании IV квартал 2024
10:00 Промышленное производство в Великобритании декабрь 2024
13:00 Промышленное производство в еврозоне декабрь 2024
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 февраля
16:30 Изменение цен производителей в США январь 2025
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 26 января по 01 февраля
22:00 Бюджет США январь 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
13 февраля 2025 года 11:02
Unilever сократила квартальную выручку на 0,1%
Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сократила выручку в четвертом квартале 2024 года на 0,1%.

Как отмечается в сообщении компании, ее оборот в октябре-декабре составил 14,16 млрд евро.

При этом объемы продаж в натуральном...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:55
Chevron планирует сократить пятую часть сотрудников за 2 года
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, планирует уволить до 20% работников по всему миру в рамках программы по сокращению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособности.

Программа предполагает...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:48
Индекс цен гособлигаций RGBI вырос в начале торгов на 3,87%, до 107,4п, отыгрывая новости о телефонном разговоре Путина и Трампа
Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов на Московской бирже на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного разговора...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:43
ЦБ РФ продал юани на 5,4 млрд руб. с расчетами 12 февраля
ЦБ РФ продал валюту расчетами 12 февраля на 5,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 9 января 2025 года возобновил...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:40
Nestle по итогам 2024 года сократила чистую прибыль на 2,9%, выручку - на 1,8%.
Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2024 года сократила чистую прибыль на 2,9%, выручку - на 1,8%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом году она получила чистую прибыль в размере 10,88...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 680,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 680,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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13 февраля 2025 года 10:33
"СПБ биржа" с 14 февраля увеличит количество бумаг на торгах в субботу и воскресенье
"СПБ биржа" с 14 февраля увеличит количество ценных бумаг российских компаний, доступных для сделок по субботам и воскресеньям и в утреннюю сессию в будни, до 38, говорится в сообщении торговой площадки.

В список будут добавлены акции Совкомбанка, "Северстали",...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:31
Индекс цен гособлигаций RGBI вырос в начале торгов на 3,87% отыгрывая новости о телефонном разговоре Путина и Трампа
Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:27
В 4-м квартале ВВП Великобритании неожиданно вырос на 0,1%
В 4-м квартале 2024 года экономика Великобритании увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading Economics.

В 3-м...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:22
Азербайджан в январе снизил экспорт газа на 13%
Азербайджан в январе 2025 года экспортировал 2 млрд куб. м газа, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

"В том числе в Европу за январь было поставлено 1 млрд кубометров азербайджанского газа, или 50% общего объема экспорта. В Турцию экспортировано 0,7 млрд...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:16
Январский рост потребительских цен в Германии составил 2,8%, как и прогнозировалось
В январе потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,8% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:11
Рубль в начале торгов на Мосбирже взлетел к уровням начала сентября 2024 г. в паре с юанем на ожиданиях встречи Путина и Трампа
В начале сегодняшних торгов на Московской бирже китайский юань резко подешевел, рубль сильно вырос на ожиданиях переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом относительно российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 93,89/98,68 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,89/98,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 144 коп., Cредний курс продажи...
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13 февраля 2025 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на 6,6%
В начале сегодняшних торгов основной сессии Мосбиржи фондовые индексы активно растут на новостях о состоявшемся телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 09:57
Чистая прибыль Siemens в 1-м финквартале выросла в 1,5 раз
Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в 1-м квартале 2025 фингода увеличил чистую прибыль на 52%, или в 1,5 раза, до 3,9 млрд евро по сравнению с 2,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Рост показателя обусловлен, в частности, продажей подразделения...    читать дальше
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13 февраля 2025 года 09:50
В Таджикистане число официально зарегистрированных безработных выросло за год на 6%
По предварительным данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, рабочая сила (занятые и официально зарегистрированные безработные), в декабре 2024 года составила 2 млн 699,7 тыс. человек.

В их числе 2 млн 648,3 тыс. человек или 98,1% заняты в экономике,...    читать дальше
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