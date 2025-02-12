Запасы нефти в США выросли за период с 31 января по 7 февраля на 4070 тыс. баррелей, бензина - упали на 3035 тыс. баррелей

12 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 4070 тыс. баррелей - до 427,86 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3035 тыс. баррелей и составили 248,053 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 135 тыс. баррелей, достигнув 118,615 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2305 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1210 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2250 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56812,474 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 710,598 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,47 коп. и составил 12,763 руб. Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,896 руб. Было заключено 80308 сделок. Объем торгов составил 151912,22... Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,896 руб. Было заключено 80308 сделок. Объем торгов составил 151912,22...

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Цены на сливочное масло, которые длительное время лидировали по темпам роста на молочном рынке РФ, сдали свои позиции сметане и творогу. Как сообщил Росстат в среду, сметана и творог за неделю с 4 по 10 февраля подрожали на 0,8% (с начала года - соответственно на 2,7%... Как сообщил Росстат в среду, сметана и творог за неделю с 4 по 10 февраля подрожали на 0,8% (с начала года - соответственно на 2,7%... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 4 по 10 февраля повысились на 1,1%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причем, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю... По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причем, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 4 по 10 февраля 2025 г. выросли на 0,06% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 января по 3 февраля 2025 года цены выросли на 0,11%. По отношению к началу года цены к 10 февраля января... По отношению к началу года цены к 10 февраля января... читать дальше

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За период с 4 по 10 февраля инфляция составила 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 января по 3 февраля 2025 г. инфляция составила 0,16%. С начала февраля цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,53%. С начала февраля цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,53%. В феврале 2024... В феврале 2024... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду в мажоре. На старте торгов утренней сессии на Мосбирже фондовый рынок повышался в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. В начале торгов основной сессии фондовые индексы продолжали расти... На старте торгов утренней сессии на Мосбирже фондовый рынок повышался в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. В начале торгов основной сессии фондовые индексы продолжали расти... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки. "Процентные ставки нужно снизить, и это будет идти рука об руку с предстоящими пошлинами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Процентные ставки нужно снизить, и это будет идти рука об руку с предстоящими пошлинами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Такое заявление было... Такое заявление было... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал законопроект, предусматривающий запрет на выдачу микрозаймов гражданам без трудового стажа или с непрерывным стажем менее 12 месяцев, сославшись на нарушение конституционных прав и дискриминацию по признаку... читать дальше

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Квантовые компьютеры смогут приносить практическую пользу через 5-10 лет, считает главный исполнительный директор американской Google и ее материнской компании Alphabet Inc. Сундар Пичаи. "Текущая ситуация с развитием квантовых вычислений напоминает мне ситуацию с... "Текущая ситуация с развитием квантовых вычислений напоминает мне ситуацию с... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4070 тыс. баррелей - до 427,86 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3035 тыс. баррелей и составили 248,053 млн... читать дальше

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Популярный онлайн-аукцион коллекционных автомобилей - Bring a Trailer - увеличил продажи до рекордных $1,5 млрд в 2024 году, заявил глава компании Рэнди Нонненберг в интервью CNBC. За прошлый год компания провела 45 тыс. аукционов, в которых приняли участие более 1,3... За прошлый год компания провела 45 тыс. аукционов, в которых приняли участие более 1,3... читать дальше

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Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в ближайшей перспективе норматив оборонных расходов для стран альянса в 2% ВВП будет недостаточным, и настаивает на показателе в 3%. "Если мы не будем тратить больше 2%, то через четыре года - пять лет мы не сможем себя защитить. Мы... "Если мы не будем тратить больше 2%, то через четыре года - пять лет мы не сможем себя защитить. Мы... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением на данных об ускорении инфляции в стране. Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,8% и составлял 44230,89 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 0,6% - до 6030,87... Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,8% и составлял 44230,89 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 0,6% - до 6030,87... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8754,9 (-191,14) руб./грамм; на серебро - 95,94 (-3,44) руб./грамм; на платину - 2984,42 (-64,9) руб./грамм; на палладий - 2972,32 (-67,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 98,0119 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,34 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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