Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4517,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5202,68 млрд руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 февраля составили по Российской Федерации 4517,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4340,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5311,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5141 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 февраля составили 5202,68 млрд руб. против 4629,98367 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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