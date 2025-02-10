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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 97,2762 руб., евро - 101,2243 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в 2024 году выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 8,2% после повышения на 3,5% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году показатель вырос на 4,6%. Данные за прошлый год оказались лучше ожиданий экономистов, которые предусматривали рост на 4,3%
 
ВВП России в 2024 году вырос на 4,1%
Предварительная оценка роста ВВП РФ в 2024 году, по данным Росстата, составляет 4,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Росстат представил первую оценку, по ней российский валовый внутренний...
 
Порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам могут изменить
Изменить порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами фракции ЛДПР. Сегодня он вносится в Госдуму. "Российская газета" ознакомилась с текстом...
 
Банки чаще стали отказывать гражданам в кредите
В январе этого года уровень одобрения кредитов в банках снизился до рекордного минимума, составив 5%, рассказали "Известиям". Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики в финансовом маркетплейсе "Сравни". В...
 
10 февраля 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 97,2762 руб., евро - 101,2243 руб.

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9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,58 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,92 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
10 февраля 2025 года 15:22
В США прекращается выпуск одноцентовых монет
Президент США Дональд Трамп приказал Минфину остановить выпуск одноцентовых момент из-за "расточительной" стоимости их производства по рекомендации руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

"Соединенные Штаты слишком долго...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 15:09
Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник превысил рубеж 3000 пунктов впервые с июля 2024 года на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent подорожал до $75,6 за баррель), а также на ожиданиях сокращения...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 15:03
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили рост после снижения по итогам предыдущей недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 мск торговались с повышением на $0,92 (1,23%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,58 за...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 14:48
ИКАР снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил с 43,5 млн до 43 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.). Оценка сбора пшеницы в РФ снижена с 79-84-89 млн до 77-82-87 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 10 февраля растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,38 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3004,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3004,91 (+1,29%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 14:37
Экспорт пшеницы из РФ с начала сезона остается на рекордном уровне - эксперты
Экспорт пшеницы из РФ в феврале может составить 2,4-2,5 млн тонн, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, прогноз была повышен с 2,2-2,3 млн тонн на основе информации об увеличении числа судов, подходящих к российским...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 14:24
Продажи чипов в мире в 2024 г. достигли рекорда
Мировые продажи полупроводников по итогам 2024 года увеличились на 19,1% и достигли рекордных $627,6 млрд, сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

В том числе объем поставок в четвертом квартале составил $170,9 млрд, что на 17,1%...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 14:15
Рынки акций АТР закрылись без единой динамики
Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики в понедельник, инвесторы оценивали статданные КНР и новые заявления президента США Дональда Трампа о внешней торговле.

В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 14:06
Маркировка стройматериалов в потребительской упаковке начнется с 1 сентября 2025 г.
Правительство РФ утвердило сроки начала маркировки новых видов продукции, включая стройматериалы, автомобильные жидкости, бакалейную продукцию и отдельные виды бытовой химии.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства от 28 апреля 2018 года № 792-р,...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:57
В январе порт Шанхая обработал рекордные 5 млн TEU
Перевалка контейнеров в порту Шанхая в январе достигла рекордного максимума на фоне ожиданий повышения пошлин для китайских товаров в США.

Рост активности, вероятно, также обусловлен стремлением компаний отправить грузы перед длительными праздниками по случаю Нового...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:40
"КАМАЗ" стал владельцем небольшой доли в Aurus
ПАО "КАМАЗ" вошло в капитал автопроизводителя Aurus с долей 0,5%. Соответствующие изменения были отражены в ЕГРЮЛ 7 февраля.

В прошлом владельцем аналогичной доли была группа "Соллерс", которая в конце апреля 2024 года продала 0,5% в "Аурусе" компании "Хит Моторз Рус"....    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:27
Европейские фондовые индикаторы повышаются в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы немного повышаются с началом новой недели.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:11 мск поднялся на 0,22%, до 543,95 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,35%,...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:20
В ЕС не видят оснований для американских пошлин на европейский экспорт - Еврокомиссия
Еврокомиссия (ЕК) пообещала отреагировать на возможные пошлины США на сталь и алюминий из ЕС, не считая их оправданными.

"На данном этапе мы не получили никаких официальных уведомлений о введении таможенных пошлин на товары ЕС. Мы не будем отвечать на общие заявления...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 10 февраля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,6 пункта (0,796%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2990,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2996,98 (+1,03%) пункта,...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:09
В стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ внесены изменения
Правительство РФ утвердило изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано 7 февраля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Обновленная стратегия...    читать дальше
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10 февраля 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 96,96/101,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,96/101,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи...
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