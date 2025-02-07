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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,9104 руб., курс евро - в размере 100,6751 руб.
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ГЛАВНОЕ
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Правительство определило параметры списания регионам части бюджетных кредитов
Правительство утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов. Речь идет о "прощении с условиями" двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года,- по оценкам Минфина, объем высвобожденных средств составит в...
 
07 февраля 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,9104 руб., курс евро - в размере 100,6751 руб.

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7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 100,6751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 224,64 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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"Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра,...    читать дальше
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08 февраля 2025 года 11:39
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08 февраля 2025 года 10:52
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В декабре производство алюминия оказалось на 9% выше по сравнению к данным годичной давности и на 4,1% - к ноябрю.

Производство глинозема в прошлом году...
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Всего к началу января...    читать дальше
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Минэкономразвития: рост ВВП РФ в 4-м квартале ускорился до 3,8%
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Минэкономразвития оценило...    читать дальше
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08 февраля 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 97,2762 руб., евро - 101,2243 руб.
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07 февраля 2025 года 20:20
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55464,027 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,081 млрд руб., или на...
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Рост ВВП РФ в 2024 году составил 4,1% - Росстат
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"Объем ВВП России за 2024 г., по...    читать дальше
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07 февраля 2025 года 19:15
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