ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,9104 руб., курс евро - в размере 100,6751 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 100,6751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 224,64 коп.

7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,52 коп.

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В прошлом году 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 555 га перешли в стадию активной реализации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что большую часть территорий –... Он отметил, что большую часть территорий –... читать дальше

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В Туркменистане в 2024 году был рост в промышленном секторе, добыто более 77,6 млрд кубометров природного газа и свыше 8,3 млн тонн нефти, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на председателя Государственного комитета по статистике Довлетгелди... читать дальше

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Вопросам технологического лидерства уделено особое внимание при формировании бюджета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя ученых и исследователей с Днем российской науки. "На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около... "На финансирование достижения этих целей в совокупном объеме заложено около... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поправках ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения", предусматривающих дополнительные меры по борьбе с мошенниками. "Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего... "Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего... читать дальше

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Страны Балтии отключили в субботу свои электросистемы от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва) и перешли на работу в изолированном (островном) режиме. "Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра,... "Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра,... читать дальше

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Взаимная торговля продукцией АПК между РФ и Киргизией за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 6%, сообщает Минсельхоз по итогам встречи замминистра сельского хозяйства Максима Титова с замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии... читать дальше

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании кабинета министров подвел итоги прошлого года и обозначил перспективные планы на 2025 год. В числе главных итогов 2024 года глава государства обозначил сохранение высоких темпов развития экономики,... читать дальше

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Производство первичного алюминия в РФ в 2024 году увеличилось на 5,7%, сообщил в пятницу Росстат. В декабре производство алюминия оказалось на 9% выше по сравнению к данным годичной давности и на 4,1% - к ноябрю. В декабре производство алюминия оказалось на 9% выше по сравнению к данным годичной давности и на 4,1% - к ноябрю. Производство глинозема в прошлом году... Производство глинозема в прошлом году...

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Запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 января 2025 года, составляли 15,422 млн тонн, что на 29,4% меньше, чем на 1 января 2024 года (21,85 млн тонн), сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Всего к началу января... Всего к началу января... читать дальше

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Грузооборот транспорта в РФ вырос в 2024 г. на 0,4%, до 5 трлн 573,7 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил - 2 трлн 524,8 млрд т-км (-4,3% к 2023 г.),... читать дальше

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Рост ВВП РФ в декабре 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,5% в годовом сравнении после повышения на 3,6% в ноябре и на 3,2% в октябре, говорится в опубликованном в пятницу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Минэкономразвития оценило... Минэкономразвития оценило... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 97,2762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 101,2243 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55464,027 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,081 млрд руб., или на...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2024 года составил в годовом сравнении 7,3% после увеличения показателя на 7,2% в октябре, 8,4% в сентябре, на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на... читать дальше

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ВВП РФ в 2024 году вырос на 4,1%. Такую первую оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в пятницу эти цифру уже озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Объем ВВП России за 2024 г., по... "Объем ВВП России за 2024 г., по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,63 коп. и составил 13,2451 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1605 руб., максимальный - 13,35 руб. Было заключено 65117 сделок. Объем торгов составил 130895,94... Минимальный курс юаня составил 13,1605 руб., максимальный - 13,35 руб. Было заключено 65117 сделок. Объем торгов составил 130895,94...

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