ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 февраля в размере 96,9104 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,52 коп.

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Россия перечислила Абхазии 343 млн руб на выплату зарплат бюджетникам, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "С Республикой Абхазия у нас сохраняются дружеские и добрососедские отношения, подкрепленные международными... "С Республикой Абхазия у нас сохраняются дружеские и добрососедские отношения, подкрепленные международными... читать дальше

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Роспотребнадзор в 2024 году проверил более 1,3 млн пачек табачной и никотинсодержащей продукции, из которых около 449 тыс. находились в обороте с нарушениями требований к обязательной маркировке товаров. "В рамках проведенных проверок в 2024 году проинспектировано более... "В рамках проведенных проверок в 2024 году проинспектировано более... читать дальше

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Anglo American в 2024 году сократила выпуск меди на 6%, до 773 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. Прогноз по меди был в районе 730-790 тыс. тонн. Прогноз по меди был в районе 730-790 тыс. тонн. В четвертом квартале выпуск меди был на 14% ниже уровня годичной давности из-за запланированного закрытия... В четвертом квартале выпуск меди был на 14% ниже уровня годичной давности из-за запланированного закрытия... читать дальше

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Продолжение увеличения финансовых потоков в январе высокими темпами указывает на заметный рост экономики в начале года, говорится в комментарии ЦБ РФ. Рост платежей наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, наибольшее - в отраслях инвестиционного спроса, отмечает... Рост платежей наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, наибольшее - в отраслях инвестиционного спроса, отмечает... читать дальше

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Абхазский политический деятель Бадра Гунба высказался за пересмотр инвестиционного соглашения с Россией, вице-премьер РФ Александр Новак поддержал его позицию. "Нам необходимо пересмотреть формат этого соглашения и дальше реализовывать инвестиционные проекты,... "Нам необходимо пересмотреть формат этого соглашения и дальше реализовывать инвестиционные проекты,... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо повышаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск увеличился на 0,05% и составлял 44896,68 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:57 мск увеличился на 0,05% и составлял 44896,68 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,2% - до 6072,69... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,2% - до 6072,69... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,18 коп. и составил 13,0322 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8375 руб., максимальный - 13,288 руб. Было заключено 17814 сделок. Объем торгов составил 29138,52... Минимальный курс юаня составил 12,8375 руб., максимальный - 13,288 руб. Было заключено 17814 сделок. Объем торгов составил 29138,52...

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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу убрать из системы российского образования архаичные и устаревшие курсы. "Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой... "Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой... читать дальше

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Для широкого ассортимента промышленных товаров продлена возможность участия в государственных закупках стран Евразийского экономического союза, сообщила в четверг пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 31... "Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 31... читать дальше

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Иностранные граждане в 2024 году совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, это в 2,3 раза больше, чем за предыдущий год, следует из данных Погранслужбы ФСБ России. Всего в Россию с целью туризма совершено за прошлый год 1 571 948 поездок. В 2023 году... Всего в Россию с целью туризма совершено за прошлый год 1 571 948 поездок. В 2023 году... читать дальше

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Видимое потребление стали (учитывает общий объем выпуска стали, импорт и экспортные поставки) в странах Евросоюза в 2024 году, согласно предварительным оценкам Eurofer, упало на 2,3%, до 127 млн тонн. Это хуже опубликованных ранее ожиданий ассоциации, согласно которым падение... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8945,76 (-18,7) руб./грамм; на серебро - 100,56 (+0,95) руб./грамм; на платину - 3050,31 (-7,67) руб./грамм; на палладий - 3097,04 (-52,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Табачный концерн Philip Morris International в четвертом квартале 2024 года увеличил выручку на 7,3% относительно аналогичного периода 2023 года - до $9,7 млрд, сообщается в отчетности. Операционная прибыль выросла на 12,8% - до $3,26 млрд. Скорректированная прибыль в... Операционная прибыль выросла на 12,8% - до $3,26 млрд. Скорректированная прибыль в... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 208 тыс., а не 207 тыс., как... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 208 тыс., а не 207 тыс., как... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 100,6751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 224,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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