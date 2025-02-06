ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 февраля в размере 98,0556 руб., евро - 102,9215 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 102,9215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,63 коп.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 98,0556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,80 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55464,027 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,081 млрд руб., или на...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2024 года составил в годовом сравнении 7,3% после увеличения показателя на 7,2% в октябре, 8,4% в сентябре, на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на... читать дальше

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ВВП РФ в 2024 году вырос на 4,1%. Такую первую оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в пятницу эти цифру уже озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Объем ВВП России за 2024 г., по... "Объем ВВП России за 2024 г., по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,63 коп. и составил 13,2451 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1605 руб., максимальный - 13,35 руб. Было заключено 65117 сделок. Объем торгов составил 130895,94... Минимальный курс юаня составил 13,1605 руб., максимальный - 13,35 руб. Было заключено 65117 сделок. Объем торгов составил 130895,94...

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Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 4-м квартале 2024 года составил 4,1% в годовом сравнении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 3-м квартале 2024 года реальные располагаемые доходы выросли на 10,9%, во 2-м квартале - на 9,8%, в 1-м квартале -... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2024 года вырос на 7,5% в годовом выражении после роста на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре, 2,9% в сентябре, 1,5% в августе, 4,0% в июле, 3,0% в июне, 6,9% в мае, 5,9% в апреле, 5,3% в марте,... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в декабре в годовом выражении увеличился на 5,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 5,1%. По сравнению с динамикой за ноябрь темпы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок. Тем временем нефть сегодня дорожала. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia -... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia -... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ снизился в 2024 г. в 2,1 раза и составил 24,1 млрд руб. по сравнению с 51,06 млрд руб. чистого убытка в 2023 г., сказано в отчетности компании. Выручка корпорации выросла на 21,8%, превысив 198... Выручка корпорации выросла на 21,8%, превысив 198... читать дальше

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в 2025 году создать цифровое досье должника, что позволит получать информацию по отдельным случаям в течение максимум двух дней вместо 20, а также усилит взаимодействие с банками, говорится в сообщении аппарата вице-премьера... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари ожидает "сдержанного" снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2025 году. "Мы находимся в очень хорошем положении, чтобы просто сидеть и ждать, пока у нас не появится намного... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев.... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно. Инвесторы оценивают статданные и новости эмитентов. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс., говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства труда страны. Согласно... Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс., говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства труда страны. Согласно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,83 коп. и составил 13,2205 руб. Минимальный курс юаня составил 13,135 руб., максимальный - 13,3275 руб. Было заключено 20849 сделок. Объем торгов составил 31278,29... Минимальный курс юаня составил 13,135 руб., максимальный - 13,3275 руб. Было заключено 20849 сделок. Объем торгов составил 31278,29...

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Потребительские цены в Мексике в январе увеличились на 3,59% в годовом выражении, говорится в отчете статистического института Inegi. Темп инфляции в январе снизился третий месяц подряд, до четырехлетнего минимума, опустившись ниже верхней границы определенного центральным... читать дальше

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Нейтральный уровень ключевой процентной ставки, при котором она не сдерживает, но и не стимулирует рост экономики, составляет 1,75-2,25%, показывают расчеты экономистов Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты отмечают, что этот уровень не претерпел существенных... читать дальше

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