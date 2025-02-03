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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб.
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Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
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03 февраля 2025 года 17:43

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 99,9433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 213,26 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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"Мы сегодня испытываем новые вызовы - уже со стороны новой администрации США - с призывом государствам...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 18:45
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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе увеличился до 50,9 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

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03 февраля 2025 года 18:27
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03 февраля 2025 года 18:15
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В конце прошлого года он...    читать дальше
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"Я не удивлен, - сказал Трамп журналистам. - Сохранение ставок в данный момент было правильным...    читать дальше
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03 февраля 2025 года 17:43
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 99,9433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 213,26 коп.

Это автоматическое сообщение.
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03 февраля 2025 года 17:43
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03 февраля 2025 года 17:31
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03 февраля 2025 года 17:23
В РФ могут запретить предприятиям закупать оборудование импортного производства при наличии российских аналогов
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В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на...    читать дальше
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