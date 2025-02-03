ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 99,9433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 213,26 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54738,572 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 788,600 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,99 коп. и составил 13,3824 руб. Минимальный курс юаня составил 13,235 руб., максимальный - 13,494 руб. Было заключено 42057 сделок. Объем торгов составил 59760,08... Минимальный курс юаня составил 13,235 руб., максимальный - 13,494 руб. Было заключено 42057 сделок. Объем торгов составил 59760,08...

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Лидеры Мексики и США пришли к соглашению о том, чтобы отсрочить на месяц 25-процентные пошлины, которые планировала ввести новая американская администрация со вторника, сообщает ЭФЭ. По данным агентства, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент США Дональд Трамп... По данным агентства, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент США Дональд Трамп...

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Российский рынок акций завершил торги в минусе под давлением негативной динамики мировых фондовых площадок, сформировавшейся на опасениях разрастания "торговых войн", инициированных Соединенными Штатами; некоторую поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть. Рынки... Рынки... читать дальше

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За призывами Соединенных Штатов к странам ОПЕК снизить цены на нефть может стоять желание увеличить свою долю на этом рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы сегодня испытываем новые вызовы - уже со стороны новой администрации США - с призывом государствам... "Мы сегодня испытываем новые вызовы - уже со стороны новой администрации США - с призывом государствам... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе увеличился до 50,9 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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Уровень исполнения сделки ОПЕК+ находится на высоком уровне, практически все ее участники добывали в соответствие со своими обязательствами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) по итогам очередного заседания Министерского... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник на новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую... Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую... читать дальше

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Спрос на нефть в 2024 году вырос примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, в 2025 году увеличится еще на 1,4 млн б/с, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+. В конце прошлого года он... В конце прошлого года он... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп поддержал решение Федеральной резервной системы (ФРС) оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне, принятое на прошлой неделе. "Я не удивлен, - сказал Трамп журналистам. - Сохранение ставок в данный момент было правильным... "Я не удивлен, - сказал Трамп журналистам. - Сохранение ставок в данный момент было правильным... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9035,82 (+270,8) руб./грамм; на серебро - 101,55 (+4,08) руб./грамм; на платину - 3132,92 (+98,3) руб./грамм; на палладий - 3193,97 (+96,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 99,9433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 213,26 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 102,491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение исключить из списка вторичных источников информации Управление информации Минэнерго США (EIA) и аналитическое агентство Rystad Energy, сообщается в пресс-релизе ОПЕК. При этом добавлены Kepler, oilX,... читать дальше

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Власти РФ могут запретить российским предприятиям закупать оборудование импортного производства при наличии российских аналогов. С таким предложением выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания по развитию станкоинструментальной промышленности, сообщила... читать дальше

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Рыбаки РФ к концу января выловили 370,4 тыс. тонн рыбы, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на оперативные данные отраслевой системы мониторинга. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на... читать дальше

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