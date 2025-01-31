ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 97,8107 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп.

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Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман продолжает выступать за осторожную, постепенную корректировку денежно-кредитной политики (ДКП). Доходность долгосрочных казначейских облигаций США с момента начала снижения регулятором... Доходность долгосрочных казначейских облигаций США с момента начала снижения регулятором... читать дальше

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Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в четвертом квартале, но результат превзошел прогнозы. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре... читать дальше

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Минэкономразвития не поддержало просьбу компаний с крупной инвесторской базой сохранить им до конца 2025 года возможность проводить годовые собрания в заочной форме, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом дискуссии по этому вопросу. Соответствующее предложение... Соответствующее предложение... читать дальше

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Группа "СПБ биржи" планирует по итогам 2024 года получить прибыль по МСФО, основной вклад в которую внесет эффективное размещение собственного капитала, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Объем торгов российскими бумагами на "СПБ бирже" в 2024 году вырос на 77%... Объем торгов российскими бумагами на "СПБ бирже" в 2024 году вырос на 77%... читать дальше

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Отсутствие снега на ягодных плантациях и теплая погода представляют угрозу будущему урожаю ягод в РФ. В то же время условия для яблоневых садов нормальные, деревья "в глубоком покое", считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. "По ягодникам, конечно,... "По ягодникам, конечно,... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало декабря 2024 года оценивались в 384 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 42 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Исходя из учетных цен, это 42 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 февраля снизится на 11%, до 3 тыс. 941,6 рубля за тонну с нынешних 4 тыс. 430,1 рубля, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень уменьшится до 3 тыс. 012,5 рубля с 3 тыс. 407,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 255,3... Пошлина на ячмень уменьшится до 3 тыс. 012,5 рубля с 3 тыс. 407,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 255,3... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,29% и составил 45010,18 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,29% и составил 45010,18 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,42% - до 6096,97 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,42% - до 6096,97 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

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Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в 2024 году до рекордных 2,68 млрд евро с 2,22 млрд евро годом ранее, согласно предварительным данным кредитной организации. Чистый процентный доход составил 8,33 млрд евро против 8,37 млрд евро.... Чистый процентный доход составил 8,33 млрд евро против 8,37 млрд евро.... читать дальше

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Количество операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), в 2024 году достигло 13,4 млрд транзакций, их объем составил 69,5 трлн руб., что в 2 раза выше аналогичных показателей предыдущего года, говорится в сообщении ЦБ. Наибольшая транзакционная активность... Наибольшая транзакционная активность... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8765,02 (+80) руб./грамм; на серебро - 97,47 (+1,55) руб./грамм; на платину - 3034,62 (+47,5) руб./грамм; на палладий - 3097,51 (+85,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в понедельник, 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке. Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и... Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 03.02 по 09.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на... Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на... читать дальше

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