ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 98,0126 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 98,0126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,68 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55133,035 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 858,140 млрд руб., или на...

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Производители пищевой продукции в декабре по сравнению с ноябрем повысили цены на 2,2%, за год рост составил 11,3%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста цен в декабре замедлились: в ноябре по сравнению с октябрем они составляли 2,3%. Темпы роста цен в декабре замедлились: в ноябре по сравнению с октябрем они составляли 2,3%. В октябре по сравнению с... В октябре по сравнению с... читать дальше

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Дефицит американской внешней торговли товарами в декабре 2024 года увеличился до $122,11 млрд по сравнению с пересмотренными $103,5 млрд месяцем ранее, по предварительным данным правительства США. За весь 2024 год дефицит американской торговли товарами составил рекордные $1,2... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,51 коп. и составил 13,3837 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3005 руб., максимальный - 13,44 руб. Было заключено 50880 сделок. Объем торгов составил 76883,94 млн... Минимальный курс юаня составил 13,3005 руб., максимальный - 13,44 руб. Было заключено 50880 сделок. Объем торгов составил 76883,94 млн...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2025 года составила 507,9 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2024 года увеличилась на 153,9 млн рублей, или на 43,5%, сообщил Росстат. Относительно 1 января 2024 года долги по зарплате выросли на... Относительно 1 января 2024 года долги по зарплате выросли на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 января 2025 г. выросли на 0,04% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 января 2025 года цены выросли на 0,09%. По отношению к началу года цены к 27 января выросли на 0,68%... По отношению к началу года цены к 27 января выросли на 0,68%... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2024 года выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). За 2024 год цены производителей выросли на 7,9%. За 2024 год цены производителей выросли на 7,9%. В... В... читать дальше

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За период с 21 по 27 января инфляция составила 0,22%. За период с 14 по 20 января 2025 г. инфляция составила 0,25%., сообщил Росстат. С начала января цены выросли на 1,14%, С начала января цены выросли на 1,14%, В январе 2024 года цены выросли на 0,86%. В январе 2024 года цены выросли на 0,86%. Среднесуточный прирост цен с... Среднесуточный прирост цен с... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду в плюсе. На старте торгов основной сессии Мосбиржи рынок демонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, просевшей нефти и санкционного давления Запада на Россию. Индексы РТС и... читать дальше

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Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3% годовых. Аналитики также ожидали сокращения на 25 б.п., по данным Trading Economics. Ставка была уменьшена по итогам шестого заседания подряд. В прошлый раз ЦБ понизил ее на 50... Ставка была уменьшена по итогам шестого заседания подряд. В прошлый раз ЦБ понизил ее на 50... читать дальше

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Прогноз кадровой потребности до 2030 года показал, что занятость в сфере торговли снизится более чем на 200 тыс. человек, сообщил замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин. "Самый большой условный "донор" кадров - торговля, где ожидается снижение занятых более чем... "Самый большой условный "донор" кадров - торговля, где ожидается снижение занятых более чем... читать дальше

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Совместное предприятие стран Балтии по строительству железной дороги европейской колеи RB Rail подало заявку на финансирование проекта из фонда Евросоюза Connecting Europe Facility (CEF) в размере более 325 млн евро. Как сообщила пресс-служба RB Rail, в том числе... Как сообщила пресс-служба RB Rail, в том числе... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3463 тыс. баррелей - до 415,126 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2957 тыс. баррелей и составили 248,855 млн... читать дальше

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В декабре 2024 года портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 1,9% после околонулевой динамики в октябре-ноябре 2024 года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России отмечает, что в связи со вступлением в силу новой редакции указания... Банк России отмечает, что в связи со вступлением в силу новой редакции указания... читать дальше

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Американская компания V.F. Corp., владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland и Vans, в 3-м квартале 2025 финансового года получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за... читать дальше

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В начале торгов в среду американские фондовые индексы в основном снижаются, инвесторы оценивают новости компаний и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск повысился на 0,08% и составил 44884,48 пункта. Standard... Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск повысился на 0,08% и составил 44884,48 пункта. Standard... читать дальше

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