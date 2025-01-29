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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 98,0126 руб.
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29 января 2025 года 17:41

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 98,0126 руб.

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29 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 98,0126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,68 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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В октябре по сравнению с...    читать дальше
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29 января 2025 года 19:07
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За 2024 год цены производителей выросли на 7,9%.

В...    читать дальше
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С начала января цены выросли на 1,14%,

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29 января 2025 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на 0,6%
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"Самый большой условный "донор" кадров - торговля, где ожидается снижение занятых более чем...    читать дальше
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Как сообщила пресс-служба RB Rail, в том числе...    читать дальше
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В декабре 2024 года портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 1,9% после околонулевой динамики в октябре-ноябре 2024 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

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Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за...    читать дальше
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