Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 января

27 января. FINMARKET.RU -РФ с 28 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8671,57 (+1,81) руб./грамм; на серебро - 96,31 (+0,03) руб./грамм; на платину - 2966,72 (-40,88) руб./грамм; на палладий - 3129,11 (-23,82) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54442,958 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 786,991 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,06 коп. и составил 13,3899 руб. Минимальный курс юаня составил 13,293 руб., максимальный - 13,561 руб. Было заключено 83414 сделок. Объем торгов составил 130011,41... Минимальный курс юаня составил 13,293 руб., максимальный - 13,561 руб. Было заключено 83414 сделок. Объем торгов составил 130011,41...

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ЦБ РФ в апреле опубликует первые рэнкинги по количеству жалоб населения на банки по вопросам кредитования, говорится в сообщении регулятора. ЦБ в понедельник сообщил, что разработал методику расчета рэнкинга банков, который будет учитывать количество обоснованных жалоб... ЦБ в понедельник сообщил, что разработал методику расчета рэнкинга банков, который будет учитывать количество обоснованных жалоб... читать дальше

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Минсельхоз РФ с 2025 года в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" начнет компенсировать бизнесу часть затрат на создание и оснащение агротехнологических классов, сообщается в телеграм-канале правительства по итогам совещания с ректорами аграрных вузов, которое провела... читать дальше

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Главы МИД стран ЕС согласовали планы по смягчению ограничительных мер, введенных против Сирии, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Главы МИД ЕС только что договорились о планах по смягчению европейских санкций против Сирии", - написала она в... "Главы МИД ЕС только что договорились о планах по смягчению европейских санкций против Сирии", - написала она в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,8-1,9% по индексу РТС и МосБиржи, соответственно, вслед за мировыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent остается вблизи $78,5 за баррель), а также на фоне продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой... читать дальше

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Власти Великобритании и Канады ввели санкции против шести граждан Белоруссии, сообщили в понедельник в британском правительстве. Согласно опубликованному списку, ограничения введены, в частности, против председателя белорусского ЦИК Игоря Карпенко. Согласно опубликованному списку, ограничения введены, в частности, против председателя белорусского ЦИК Игоря Карпенко. В... В... читать дальше

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Китай в 2024 году импортировал из РФ шоколада на $64,733 млн, что на 16,7% больше, чем в 2023 году ($55,456 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В прошлом году Китай закупал шоколад в 77 странах против 79 годом ранее. Ведущими... В прошлом году Китай закупал шоколад в 77 странах против 79 годом ранее. Ведущими... читать дальше

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Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 698 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В ноябре было реализовано 674 тыс. домов, а не 664 тыс., как сообщалось... В ноябре было реализовано 674 тыс. домов, а не 664 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Азербайджан в январе-ноябре прошлого года импортировал 1 млн 724 тыс. 21,97 тонны нефти на сумму $948 млн 862,4 тыс., сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. Импорт нефти в количественном выражении увеличился на 3,3% по сравнению с показателем аналогичного... Импорт нефти в количественном выражении увеличился на 3,3% по сравнению с показателем аналогичного... читать дальше

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Американский рынок акций начал неделю с негативным настроем из-за падения стоимости чипмейкеров. Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК уменьшился на 0,3% и составлял 44291,55 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК уменьшился на 0,3% и составлял 44291,55 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,74 коп. и составил 13,3048 руб. Минимальный курс юаня составил 13,177 руб., максимальный - 13,52 руб. Было заключено 31476 сделок. Объем торгов составил 68502,15... Минимальный курс юаня составил 13,177 руб., максимальный - 13,52 руб. Было заключено 31476 сделок. Объем торгов составил 68502,15...

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Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что правительство Молдавии предоставит Приднестровью 3 млн. кубометров газа в долг для поддержания давления в газопроводе. "Хочу обратиться к нашим согражданам с левобережья Днестра. Правобережье сегодня окажет вам помощь -... "Хочу обратиться к нашим согражданам с левобережья Днестра. Правобережье сегодня окажет вам помощь -... читать дальше

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Ведущий индийский сталепроизводитель Tata Steel Ltd. неожиданно получил чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала (октябрь-декабрь) за счет увеличения производства внутри страны, что компенсировало снижение цен на продукцию. Как сообщается в отчетности,... Как сообщается в отчетности,... читать дальше

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Tesla подала против Европейского союза иск в связи с введением Брюсселем пошлин на импорт электромобилей из Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на документы Европейского суда. Ранее аналогичные иски были поданы германской Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) и... Ранее аналогичные иски были поданы германской Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) и... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8671,57 (+1,81) руб./грамм; на серебро - 96,31 (+0,03) руб./грамм; на платину - 2966,72 (-40,88) руб./грамм; на палладий - 3129,11 (-23,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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