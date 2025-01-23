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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5726 руб.
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23 января 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5726 руб.

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23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,88 коп. и составил 13,5726 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,61 руб. Было заключено 33254 сделки. Объем торгов составил 58480,29 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5495 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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