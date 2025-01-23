Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5726 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,61 руб. Было заключено 33254 сделки. Объем торгов составил 58480,29 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5495 руб. за юань.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,88 коп. и составил 13,5726 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54724,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 456,020 млрд руб., или на...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1017 тыс. баррелей - до 411,663 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2332 тыс. баррелей и составили 245,898 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,88 коп. и составил 13,5726 руб. Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,61 руб. Было заключено 33254 сделки. Объем торгов составил 58480,29 млн... Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,61 руб. Было заключено 33254 сделки. Объем торгов составил 58480,29 млн...

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает порог денежных штрафов с 1,5 млн до 5 млн руб. за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, если речь идет о преступлении, совершенном группой... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ... читать дальше

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Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, вслед за Райффайзенбанком перестал проводить исходящие переводы физлиц в валюте. Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре Юникредит банка, с 23 января у клиентов банка нет возможности осуществить переводы из-за... Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре Юникредит банка, с 23 января у клиентов банка нет возможности осуществить переводы из-за... читать дальше

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В Белоруссии выпущена опытная партия отечественных легковых электромобилей, сообщил первый зампредседателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Сергей Чижик. "Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - сказал Чижик, которого цитирует... "Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - сказал Чижик, которого цитирует... читать дальше

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что надзорное ведомство санкционировало на 2025 год в 12 раз меньше проверок бизнеса контролирующими органами, чем в 2019 году. "Заметные для бизнеса результаты безусловно есть. Например, при рассмотрении проектов планов на текущий... "Заметные для бизнеса результаты безусловно есть. Например, при рассмотрении проектов планов на текущий... читать дальше

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Средний показатель кресельной загрузки авиакомпаний РФ в 2024 году превысил 89%, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева. "Отмечу, что средняя загрузка на всех рейсах за 2024 год составила 89,3%, и это на 1,7... "Отмечу, что средняя загрузка на всех рейсах за 2024 год составила 89,3%, и это на 1,7... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что общий размер маткапитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей. "Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше,... "Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей, это почти на 80 тыс. больше,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 54 цента (0,68%) - до $79,54 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 54 цента (0,68%) - до $79,54 за баррель. Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной... Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной... читать дальше

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Американская Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX), один из крупнейших мировых производителей меди и золота, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 29%, выручку - на 3%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила... читать дальше

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Социальный фонд России начал пересчет страховых пенсий с учетом дополнительной индексации до уровня фактической инфляции 2024 года - 9,5%, необходимые документы уже внесены в правительство; граждане получат средства по обычному графику, сообщил министр труда и социальной защиты... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение на 9,5% более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. "С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40... "С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,18 коп. и составил 13,5677 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11... Минимальный курс юаня составил 13,5275 руб., максимальный - 13,599 руб. Было заключено 7752 сделки. Объем торгов составил 21085,11...

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Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,3% и составил 44156,73 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск повысился на 0,3% и составил 44156,73 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,61% - до 6086,37... Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,61% - до 6086,37... читать дальше

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