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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5438 руб.
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22 января 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5438 руб.

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22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,92 коп. и составил 13,5438 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,5865 руб. Было заключено 63333 сделки. Объем торгов составил 87355,35 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5415 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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