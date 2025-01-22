Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 января

22 января. FINMARKET.RU -РФ с 23 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8650,86 (-48,34) руб./грамм; на серебро - 96,33 (-0,87) руб./грамм; на платину - 2992,32 (-43,74) руб./грамм; на палладий - 2982,84 (-30,73) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55180,804 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 885,723 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,92 коп. и составил 13,5438 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,5865 руб. Было заключено 63333 сделки. Объем торгов составил 87355,35... Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,5865 руб. Было заключено 63333 сделки. Объем торгов составил 87355,35...

.

Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 января 2024 года выросли на 0,09% после повышения на 0,04% с 9 по 13 января и на 0,51% с 1 по 9 января (статистические периоды варьируются из-за праздничных дней), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года к 20 января рост цен... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%,... читать дальше

.

Цены на нефть к вечеру перешли к умеренному снижению. Трейдеры внимательно следят за мерами, которые предпримет президент США Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность. Ранее он подтвердил намерение ввести 25-процентные пошлины на импорт из Канады и... Трейдеры внимательно следят за мерами, которые предпримет президент США Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность. Ранее он подтвердил намерение ввести 25-процентные пошлины на импорт из Канады и... читать дальше

.

Фондовая Америка начала торги на подъеме. Поддержку рынку оказывают сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix Inc. Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle Corp., японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX... читать дальше

.

ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8650,86 (-48,34) руб./грамм; на серебро - 96,33 (-0,87) руб./грамм; на платину - 2992,32 (-43,74) руб./грамм; на палладий - 2982,84 (-30,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 103,2419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,37 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 98,2804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 164,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,61 коп. и составил 13,5359 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5 руб., максимальный - 13,608 руб. Была заключена 10101 сделка. Объем торгов составил 24060,09 млн... Минимальный курс юаня составил 13,5 руб., максимальный - 13,608 руб. Была заключена 10101 сделка. Объем торгов составил 24060,09 млн...

.

Все социальные выплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин, предложив с 1 января текущего года проиндексировать страховые пенсии на 9,5%. "Социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на... "Социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на... читать дальше

.

Корпоративное кредитование в декабре 2024 года замедлилось, в январе динамика портфеля складывается ниже целевых ориентиров, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в этом году совещании по экономическим вопросам. "Я уже говорил о том, что нужно выходить на... "Я уже говорил о том, что нужно выходить на... читать дальше

.

Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 7 базисных пунктов на прошлой неделе, однако остается у максимальных значений с лета 2024 года. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по... читать дальше

.

2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-879 на 21 млрд 523,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Режим запрета на ввоз продукции животноводства из ЕС, введенный Россельхознадзором с 20 января из-за вспышки ящура в Германии, может быть смягчен, но при определенных условиях, которые не допускают ввоз в РФ потенциально опасной продукции, считает руководитель Россельхознадзора... читать дальше

.