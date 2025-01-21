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21 января 2025 года 17:39

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 января

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21 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8699,2 (-201,28) руб./грамм; на серебро - 97,2 (-3,21) руб./грамм; на платину - 3036,06 (-48,56) руб./грамм; на палладий - 3013,57 (-107,11) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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