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21 января 2025 года 09:54

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 393,3 млрд руб.

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21 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 января по данным на начало операционного дня снизилось до 393,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 437,9 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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