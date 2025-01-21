21 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|январь 2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|январь 2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|декабрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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21 января 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,77 коп. и составил 13,703 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,576 руб., максимальный - 13,8385 руб. Было заключено 59475 сделок. Объем торгов составил 96246,25...
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21 января 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,4%, завершил вторник в ебольшом плюсе.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 2934,71пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,21% - до 925,16 пункта.
Европейские... читать дальше
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21 января 2025 года 18:50
Оттава оставляет за собой право дать симметричный ответ, если администрация президента США Дональда Трампа введет 25-процентные пошлины на ввозимые из Канады товары, заявил во вторник на пресс-конференции канадский премьер Джастин Трюдо.
"Я поддерживаю принцип "доллар... читать дальше
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21 января 2025 года 18:43
Цены на нефть вечером немного замедлили снижение, но по-прежнему теряют более 1% на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о его энергетической и экономической политике, а также укрепления американского доллара.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на... читать дальше
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21 января 2025 года 18:37
Доходность американских государственных облигаций опускается во вторник благодаря тому, что президент США Дональд Трамп не стал сразу после вступления в должность вводить пошлины на весь импорт.
Доходность 10-летних US Treasuries понизилось в ходе торгов на 5,7... читать дальше
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21 января 2025 года 18:29
Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении законопроект, дающий право владельцам подземных гаражей использовать расположенные над ними земельные участки, сообщает пресс-служба Росреестра.
"Законопроект необходим в целях защиты прав собственников подземных гаражей.... читать дальше
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21 января 2025 года 18:20
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник.
Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысилось на 0,6% и составило 43747,17 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, выступают акции Caterpillar, Boeing Co. и... читать дальше
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21 января 2025 года 18:15
Азербайджан в январе-ноябре 2024 года импортировал 193,5 тыс. тонн автомобильного бензина марки Аи-92, что в 3 раза превысило показатель аналогичного периода 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике.
Согласно статданным, стоимость импортированного за... читать дальше
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21 января 2025 года 18:07
Регулирующие органы американского штата Иллинойса прекратили деятельность чикагского Pulaski Savings Bank, который стал первым банком, закрытым в стране с начала 2025 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).
Депозиты этого банка по... читать дальше
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21 января 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,36 коп. и составил 13,702 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,5695 руб., максимальный - 13,83 руб. Было заключено 12710 сделок. Объем торгов составил 27324,97...
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21 января 2025 года 17:54
Французский автопроизводитель Renault открыл в Китае свой первый научно-исследовательский центр по разработке электромобилей, сообщил главный исполнительный директор компании Лука де Мео в интервью агентству "Синьхуа".
Advanced China Development Center (ACDC) расположен... читать дальше
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21 января 2025 года 17:47
Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в 4-м квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 76% в годовом выражении и нарастила выручку на 20%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.
Как... читать дальше
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21 января 2025 года 17:39
ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8699,2 (-201,28) руб./грамм; на серебро - 97,2 (-3,21) руб./грамм; на платину - 3036,06 (-48,56) руб./грамм; на палладий - 3013,57 (-107,11) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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21 января 2025 года 17:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 99,9282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 202,97 коп.
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21 января 2025 года 17:37
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 103,2856 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 176,01 коп.
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21 января 2025 года 17:34
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году составило $53,8 млрд, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $50,1 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте... читать дальше
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