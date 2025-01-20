ЦБ РФ установил курс евро с 21 января в размере 105,0457 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 105,0457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,48 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 55044,261 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 312,808 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,30 коп. и составил 13,8307 руб. Минимальный курс юаня составил 13,7655 руб., максимальный - 13,891 руб. Было заключено 43150 сделок. Объем торгов составил 70058,1... Минимальный курс юаня составил 13,7655 руб., максимальный - 13,891 руб. Было заключено 43150 сделок. Объем торгов составил 70058,1...

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ЦБ РФ предлагает обновить требования к структуре и содержанию резюме проспекта ценных бумаг под розничных инвесторов, ключевых участников современных российских IPO. На российском рынке акционерного капитала формируется устойчивая тенденция возрастания роли розничных... На российском рынке акционерного капитала формируется устойчивая тенденция возрастания роли розничных... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне дешевеющей нефти и локальной геополитической неопределенности в преддверии первых указов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации. Тем временем внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. В... В... читать дальше

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Банк Англии рассматривает возможность создания "консьерж-сервиса", который помогал бы ориентироваться в стране иностранным компаниям, думающим о размещении в Великобритании своих предприятий. В опубликованном на сайте центрального банка ответе Управления пруденциального... В опубликованном на сайте центрального банка ответе Управления пруденциального... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8900,48 (-44,07) руб./грамм; на серебро - 100,41 (-0,69) руб./грамм; на платину - 3084,62 (-20,37) руб./грамм; на палладий - 3120,68 (-17,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 101,9579 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 105,0457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Цены на нефть снижаются более чем на 1% перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Трейдеры ждут его выступления и сигналов о ближайших планах в энергетическом секторе и экономической политике в целом. В этом году цены на нефть находятся под влиянием... В этом году цены на нефть находятся под влиянием... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству сегодня на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вносит поправки в КоАП и устанавливает ответственность участников бюджетного процесса за непредоставление отчетности по валютным операциям в Федеральное... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,00 коп. и составил 13,8256 руб. Минимальный курс юаня составил 13,76 руб., максимальный - 13,8795 руб. Было заключено 10814 сделок. Объем торгов составил 24893,07... Минимальный курс юаня составил 13,76 руб., максимальный - 13,8795 руб. Было заключено 10814 сделок. Объем торгов составил 24893,07...

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Китай в 2024 году импортировал из РФ мороженого на $2,7 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($1,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В декабре поставки снизились до $59,8 тыс. с $84,4 тыс. в декабре 2023... В декабре поставки снизились до $59,8 тыс. с $84,4 тыс. в декабре 2023... читать дальше

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Американская экономика развивается гармонично, а рынок, вероятно, слишком пессимистичен в отношении темпов снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус. Гармония, по его словам, проявляется в сочетании... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, по итогам 2024 года выросло на 6,8% - до 9 трлн 852,1 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. В том числе спрос на... В том числе спрос на... читать дальше

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Россия по итогам 2024 года сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай, доведя объем поставок до нового рекорда - 108,47 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднесуточном выражении объем поставок нефти из РФ в Китай в 2024... В среднесуточном выражении объем поставок нефти из РФ в Китай в 2024... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-877 на 13 млрд 414,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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