Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 437,9 млрд руб.

20 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 января по данным на начало операционного дня снизилось до 437,9 млрд руб.

.

Объемы строительства в еврозоне в ноябре 2024 года увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 0,8%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства повысились на... читать дальше

.

Товарооборот Грузии и России в 2024 году составил $2,53 млрд, увеличившись на 5,4% к уровню 2023 года, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, опубликованные на сайте ведомства. Грузинский экспорт за год вырос на 3,7%, до $681,5 млн, при росте... Грузинский экспорт за год вырос на 3,7%, до $681,5 млн, при росте... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,35 пункта (0,623%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2927,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2982,75 (+1,26%)... читать дальше

.

Пассажиропоток авиакомпании S7 в 2024 году составил 12,9 млн человек, сообщила пресс-служба компании. Динамика в сообщении не приводится. В 2023 году S7 перевезла порядка 15,9 млн человек. Таким образом, в прошлом году трафик компании упал почти на 19%. В 2023 году S7 перевезла порядка 15,9 млн человек. Таким образом, в прошлом году трафик компании упал почти на 19%. Такой... Такой... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,96/105,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 65 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 104,84/109,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 46 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,35/104,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

.

Граждане по итогам 2024 года заключили 2,9 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем вложений с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений составил около 216 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка... читать дальше

.

Стабильность цен на авиабилеты позволила российским деловым туристам чаще отправляться в командировки за рубеж, в 2024 году количество таких поездок выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб". "Несмотря на... "Несмотря на... читать дальше

.

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) считает, что ее структура бизнеса, включающая российское подразделение, не противоречит новым санкциям Соединенных Штатов против РФ, сообщил CEO компании Оливье ле Пеш, слова которого приводит Financial... читать дальше

.

В ноябре 2024 года общие поставки природного газа в Китай (по трубе и по морю) составили 15,03 млрд куб. м, что на 9% меньше, чем в том же месяце 2023 года (16,449 млрд куб. м - это был абсолютный рекорд месячного импорта для КНР). Внутри 2024 года были более внушительные цифры... читать дальше

.

"Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7% - до 6,641 млн тонн, сообщила компания. Общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года - 8,385 млн тонн. В 2025 году с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего... В 2025 году с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего...

.

В прошлом году добыча золота в Азербайджане составила 2 тыс. 663,5 кг, что на 3,5% меньше, чем в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. В 1-м квартале было добыто 427,6 кг золота, во 2-м - 576,1 кг, в 3-м - 748,4 кг, в 4-м - 911,4... В 1-м квартале было добыто 427,6 кг золота, во 2-м - 576,1 кг, в 3-м - 748,4 кг, в 4-м - 911,4... читать дальше

.

Китай в 2024 году импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Однако в декабре поставки российской пшеницы в годовом выражении упали в... Однако в декабре поставки российской пшеницы в годовом выражении упали в... читать дальше

.

0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-877 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9438% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,52%... читать дальше

.

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 13 по 19 января вновь изменились разнонаправлено: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли еще на 3,48%, до 1879,77 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - снизились на 3,14%, до 1739,54 руб./МВт.ч,... читать дальше

.