Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,9156 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,902 руб. за юань.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,69 коп. и составил 13,9156 руб.

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Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн превзошло предыдущий рекорд. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, который провел совещание по подведению итогов работы на Дальнем... читать дальше

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Truist Financial, входящий в десятку крупнейших банков США, в 4-м квартале получил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом его скорректированная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе финорганизации, ее чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе финорганизации, ее чистая прибыль в... читать дальше

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Работа над проектом строительства газопровода из России в Иран продолжается, есть трудности, но проект будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы... "Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы... читать дальше

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Правительство РФ продлило до конца 2025 года норму о проведении юрлицами из особого перечня своих закупок в закрытом режиме. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации. Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено... Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - на 4,1%, сообщается в опубликованном в пятницу обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В предыдущем, октябрьском, обзоре МВФ прогнозировал рост экономики... В предыдущем, октябрьском, обзоре МВФ прогнозировал рост экономики... читать дальше

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Объем перечислений в бюджет РФ от Пулковской таможни (Санкт-Петербург) в 2024 году вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом и втрое - к показателям допандемийного 2019 г., сообщил в пятницу начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков. "Объем таможенных платежей,... "Объем таможенных платежей,... читать дальше

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Банк России внес в реестр новую платежную систему Пэйви, сообщается на сайте регулятора. Оператором платежной системы является ООО "Пэйви", зарегистрированное во Владивостоке. Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн руб.,... Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,69 коп. и составил 13,9156 руб. Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн... Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн...

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости эмитентов. Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск повысился на 0,76% и составил 43479,66 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85% - до 5987,69... Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск повысился на 0,76% и составил 43479,66 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85% - до 5987,69... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с февраля, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%, по данным Trading... Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%, по данным Trading... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8944,55 (+130,98) руб./грамм; на серебро - 101,1 (+2,39) руб./грамм; на платину - 3104,99 (-5,45) руб./грамм; на палладий - 3137,92 (-25,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года исполнен с дефицитом в ранее запланированном размере 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Такой же и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в... "Такой же и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в... читать дальше

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Почти 100 тыс. российских туристов посетили Японию в 2024 году, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Японской национальной туристической организации (JNTO). "Из России в Японию в 2024 году въехали 99,3 тыс. человек, это на 136,6% больше, чем... "Из России в Японию в 2024 году въехали 99,3 тыс. человек, это на 136,6% больше, чем... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.01 по 26.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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