.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 18 января в размере 104,8609 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. на 0,1 п.п., оценка по миру также в плюсе благодаря США
Международный валютный фонд незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,4% с 1,3%, а также оценку за 2024 г - с 3,6% до 3,8%. Такие цифры содержатся в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Global Growth:...
 
ВБ подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,6%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,1%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, ВБ подтвердил озвученные в октябре прогнозы. В 2024 году,...
 
За три года почти 40% россиян сменили профессию
Начиная с 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов hh.ru на основе анализа 3,4 млн резюме, пишут "Известия". Это намного больше, чем ранее: согласно предыдущему исследованию, проведенному шесть лет назад, в период с...
 
17 января 2025 года 17:46

ЦБ РФ установил курс евро с 18 января в размере 104,8609 руб.

 0  
17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 января 2025 года 18:46
Грузопоток по СМП составил в прошлом году 37,9 млн т, более чем на 1,6 млн т превысив предыдущий рекорд
Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн превзошло предыдущий рекорд. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, который провел совещание по подведению итогов работы на Дальнем...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:42
Квартальная чистая прибыль Truist составила $1,2 млрд
Truist Financial, входящий в десятку крупнейших банков США, в 4-м квартале получил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом его скорректированная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе финорганизации, ее чистая прибыль в...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:36
Мощность газопровода из России в Иран, стартовав с примерно 2 млрд куб. м, может дойти до 55 млрд куб. м
Работа над проектом строительства газопровода из России в Иран продолжается, есть трудности, но проект будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:30
Норма о проведении закрытых закупок компаниями из особого перечня продлена правительством до конца этого года
Правительство РФ продлило до конца 2025 года норму о проведении юрлицами из особого перечня своих закупок в закрытом режиме. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:22
МВФ повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 г. до 5,5%, в 2026 г. - до 4,1%
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - на 4,1%, сообщается в опубликованном в пятницу обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В предыдущем, октябрьском, обзоре МВФ прогнозировал рост экономики...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:14
Таможня Пулково в 2024 году перечислила в бюджет в 3 раза больше платежей, чем до пандемии
Объем перечислений в бюджет РФ от Пулковской таможни (Санкт-Петербург) в 2024 году вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом и втрое - к показателям допандемийного 2019 г., сообщил в пятницу начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.

"Объем таможенных платежей,...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:07
ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви
Банк России внес в реестр новую платежную систему Пэйви, сообщается на сайте регулятора. Оператором платежной системы является ООО "Пэйви", зарегистрированное во Владивостоке.

Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн руб.,...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,9156 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,69 коп. и составил 13,9156 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн...
.
17 января 2025 года 17:56
Индексы США растут в начале торгов на 0,8-1,3%
Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости эмитентов.

Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск повысился на 0,76% и составил 43479,66 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85% - до 5987,69...    читать дальше
.
17 января 2025 года 17:53
Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,9%, сильнее прогноза
Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с февраля, сообщила Федеральная резервная система.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%, по данным Trading...    читать дальше
.
17 января 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 января
ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8944,55 (+130,98) руб./грамм; на серебро - 101,1 (+2,39) руб./грамм; на платину - 3104,99 (-5,45) руб./грамм; на палладий - 3137,92 (-25,18) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
17 января 2025 года 17:46
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 102,4137 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
17 января 2025 года 17:46
ЦБ РФ установил курс евро с 18 января в размере 104,8609 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
17 января 2025 года 17:36
Федеральный бюджет РФ в 2024 г. исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, как и было запланировано - Силуанов
Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года исполнен с дефицитом в ранее запланированном размере 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Такой же и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в...    читать дальше
.
17 января 2025 года 17:28
Турпоток из России в Японию вырос в прошлом году более чем в 2 раза
Почти 100 тыс. российских туристов посетили Японию в 2024 году, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Японской национальной туристической организации (JNTO).

"Из России в Японию в 2024 году въехали 99,3 тыс. человек, это на 136,6% больше, чем...    читать дальше
.
17 января 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 20.01 по 26.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.