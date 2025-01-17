17 января 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
17 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.01 по 26.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|20.01.2025
|10:00
|Цены производителей в Германии
|декабрь 2024
|20.01.2025
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|ноябрь 2024
|21.01.2025
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|январь 2025
|21.01.2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|январь 2025
|21.01.2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|декабрь 2024
|22.01.2025
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|декабрь 2024
|23.01.2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|январь 2025
|23.01.2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 января
|23.01.2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 декабря по 04 января
|23.01.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|январь 2025
|23.01.2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 января
|24.01.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|январь 2025
|24.01.2025
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|декабрь 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 января 2025 года 18:46
Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн превзошло предыдущий рекорд. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, который провел совещание по подведению итогов работы на Дальнем... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:42
Truist Financial, входящий в десятку крупнейших банков США, в 4-м квартале получил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом его скорректированная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.
Как сообщается в пресс-релизе финорганизации, ее чистая прибыль в... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:36
Работа над проектом строительства газопровода из России в Иран продолжается, есть трудности, но проект будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:30
Правительство РФ продлило до конца 2025 года норму о проведении юрлицами из особого перечня своих закупок в закрытом режиме. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.
Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:22
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - на 4,1%, сообщается в опубликованном в пятницу обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).
В предыдущем, октябрьском, обзоре МВФ прогнозировал рост экономики... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:14
Объем перечислений в бюджет РФ от Пулковской таможни (Санкт-Петербург) в 2024 году вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом и втрое - к показателям допандемийного 2019 г., сообщил в пятницу начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.
"Объем таможенных платежей,... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:07
Банк России внес в реестр новую платежную систему Пэйви, сообщается на сайте регулятора. Оператором платежной системы является ООО "Пэйви", зарегистрированное во Владивостоке.
Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн руб.,... читать дальше
.
17 января 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,69 коп. и составил 13,9156 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн...
.
17 января 2025 года 17:56
Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости эмитентов.
Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск повысился на 0,76% и составил 43479,66 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85% - до 5987,69... читать дальше
.
17 января 2025 года 17:53
Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с февраля, сообщила Федеральная резервная система.
Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%, по данным Trading... читать дальше
.
17 января 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8944,55 (+130,98) руб./грамм; на серебро - 101,1 (+2,39) руб./грамм; на платину - 3104,99 (-5,45) руб./грамм; на палладий - 3137,92 (-25,18) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
17 января 2025 года 17:46
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
17 января 2025 года 17:46
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,63 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
17 января 2025 года 17:36
Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года исполнен с дефицитом в ранее запланированном размере 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Такой же и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в... читать дальше
.
17 января 2025 года 17:28
Почти 100 тыс. российских туристов посетили Японию в 2024 году, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Японской национальной туристической организации (JNTO).
"Из России в Японию в 2024 году въехали 99,3 тыс. человек, это на 136,6% больше, чем... читать дальше
.
17 января 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 20.01 по 26.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
.