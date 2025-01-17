Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5095,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3549,93 млрд руб.

17 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 января составили по Российской Федерации 5095,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4879,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5358,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5108,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 января составили 3549,93 млрд руб. против 3510,50552 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.