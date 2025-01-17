17 января 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|декабрь 2024
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|ноябрь 2024
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|декабрь 2024
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|декабрь 2024
|17:15
|Промышленное производство в США
|декабрь 2024
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17 января 2025 года 11:26
Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto недавно провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, переговоры носили предварительных характер. Непонятно, как они завершились... читать дальше
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17 января 2025 года 11:17
Располагаемые среднедушевые доходы населения Китая в 2024 году увеличились на 5,3% и достигли 41,314 тыс. юаней ($5,747 тыс.), по данным Государственного статистического управления страны.
Показатель с учетом инфляции повысился на 5,1%.
При этом темпы роста... читать дальше
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17 января 2025 года 11:09
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 16 января (операции за 15 января) на 4,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ с 9 января... читать дальше
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17 января 2025 года 11:01
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Таджикистана в 2025 году на 6%, в 2026 году - на 5%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы".
Таким образом, по прогнозам ВБ, ожидается снижение темпов роста ВВП республики с 8,3% в 2023 году и с 8%... читать дальше
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17 января 2025 года 10:53
Розничные продажи в Великобритании в декабре уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4%, по данным Trading Economics.
В ноябре, по уточненным... читать дальше
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17 января 2025 года 10:44
Сбербанк в декабре впервые с 2022 года показал снижение кредитного портфеля в условиях высокой ставки ЦБ и жесткого регулирования.
"В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года... читать дальше
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17 января 2025 года 10:37
Объем внешней торговли Киргизии за 2024 год составил $14,6 млрд с увеличением экспорта на 21,3%, сообщил заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев на заседании в пятницу.
"Объем внешней торговли составил $14,6 млрд с увеличением экспорта... читать дальше
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17 января 2025 года 10:30
Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка.
Чистая прибыль Сбербанка декабре... читать дальше
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17 января 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,35 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2899,94 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,49 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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17 января 2025 года 10:23
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 января по данным на начало операционного дня выросло до 678,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 января 2025 года 10:23
Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба макрорегулятора.
"В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах... читать дальше
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17 января 2025 года 10:15
АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) в 2024 году обработало 418,2 тыс. тонн грузов, сообщили "Интерфаксу" в ММРП.
В 2023 году объем перевалки составил 312,6 тыс. тонн. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на... читать дальше
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17 января 2025 года 10:07
Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль незначительно дешевеет, несмотря на небольшое укрепление нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,924 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
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17 января 2025 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением, несмотря на высокую нефть (мартовский фьючерс на Brent торгуется выше $81,6 за баррель) и надежды на прогресс в урегулировании украинского кризиса.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили... читать дальше
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17 января 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,7/105,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 89 коп., Cредний курс продажи...
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17 января 2025 года 09:57
Минцифры совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), ФГБУ НИИР (НИИ радио), Национальной радиоассоциацией и операторами связи до 1 апреля должна проработать вопрос о переводе действующих передатчиков эфирного цифрового ТВ-вещания в диапазон 470-694 МГц,... читать дальше
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