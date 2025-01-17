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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
ВБ подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,6%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,1%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, ВБ подтвердил озвученные в октябре прогнозы. В 2024 году,...
 
За три года почти 40% россиян сменили профессию
Начиная с 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов hh.ru на основе анализа 3,4 млн резюме, пишут "Известия". Это намного больше, чем ранее: согласно предыдущему исследованию, проведенному шесть лет назад, в период с...
 
РСПП подготовил поправки в закон о приватизации
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил и направил в правительство поправки в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". Бизнес предлагает дополнить ст. 42 ("Защита прав государства и...
 
17 января 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании декабрь 2024
12:30 Баланс счета текущих операций Италии ноябрь 2024
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне декабрь 2024
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США декабрь 2024
17:15 Промышленное производство в США декабрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
17 января 2025 года 11:26
Rio Tinto и Glencore провели переговоры о возможном слиянии
Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto недавно провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, переговоры носили предварительных характер. Непонятно, как они завершились...    читать дальше
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17 января 2025 года 11:17
Среднедушевые доходы населения в Китае выросли за прошедший год на 5,3%
Располагаемые среднедушевые доходы населения Китая в 2024 году увеличились на 5,3% и достигли 41,314 тыс. юаней ($5,747 тыс.), по данным Государственного статистического управления страны.

Показатель с учетом инфляции повысился на 5,1%.

При этом темпы роста...    читать дальше
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17 января 2025 года 11:09
Банк России продал юани с расчетами 16 января на 4,7 млрд рублей
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 16 января (операции за 15 января) на 4,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 9 января...    читать дальше
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17 января 2025 года 11:01
ВБ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Таджикистана в 2025-2026 гг.
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Таджикистана в 2025 году на 6%, в 2026 году - на 5%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы".

Таким образом, по прогнозам ВБ, ожидается снижение темпов роста ВВП республики с 8,3% в 2023 году и с 8%...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:53
Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 0,3%, ожидался рост
Розничные продажи в Великобритании в декабре уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4%, по данным Trading Economics.

В ноябре, по уточненным...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:44
Сбербанк впервые с 2022 г. в декабре снизил корпоративные кредиты на 1,4% по РСБУ, розничные - на 0,1%
Сбербанк в декабре впервые с 2022 года показал снижение кредитного портфеля в условиях высокой ставки ЦБ и жесткого регулирования.

"В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:37
Объем внешней торговли Киргизии за 2024 г. составил $14,6 млрд при росте экспорта на 21,3%
Объем внешней торговли Киргизии за 2024 год составил $14,6 млрд с увеличением экспорта на 21,3%, сообщил заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев на заседании в пятницу.

"Объем внешней торговли составил $14,6 млрд с увеличением экспорта...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:30
Чистая прибыль Сбербанка в 2024 г. по РСБУ составила рекордные 1,562 трлн руб., что на 4,6% выше результата 2023 г.
Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль Сбербанка декабре...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 17 января снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,35 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2899,94 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,49 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 678,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 января по данным на начало операционного дня выросло до 678,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 января 2025 года 10:23
Нацбанк Казахстана сохранил ставку на уровне 15,25% годовых
Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба макрорегулятора.

"В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:15
Мурманский рыбпорт в 2024 г. увеличил перевалку на 34%
АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) в 2024 году обработало 418,2 тыс. тонн грузов, сообщили "Интерфаксу" в ММРП.

В 2023 году объем перевалки составил 312,6 тыс. тонн. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:07
Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем на "Московской бирже"
Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль незначительно дешевеет, несмотря на небольшое укрепление нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,924 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
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17 января 2025 года 10:04
Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,4%
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением, несмотря на высокую нефть (мартовский фьючерс на Brent торгуется выше $81,6 за баррель) и надежды на прогресс в урегулировании украинского кризиса.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили...    читать дальше
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17 января 2025 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 99,7/105,65 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,7/105,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 89 коп., Cредний курс продажи...
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17 января 2025 года 09:57
Власти ищут частоты для развития 5G
Минцифры совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС), ФГБУ НИИР (НИИ радио), Национальной радиоассоциацией и операторами связи до 1 апреля должна проработать вопрос о переводе действующих передатчиков эфирного цифрового ТВ-вещания в диапазон 470-694 МГц,...    читать дальше
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