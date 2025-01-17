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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 января в размере 102,3762 руб., евро - 105,8072 руб.
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17 января 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 января в размере 102,3762 руб., евро - 105,8072 руб.
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17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 102,3762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 105,8072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,99 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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