ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 января в размере 102,3762 руб., евро - 105,8072 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 105,8072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,99 коп.

17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 102,3762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,16 коп.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о внесении в 2025 году добровольного взноса России в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в субботу на... читать дальше

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Завершено возведение двух домов по программе реновации в районах Хорошёво-Мнёвники и Щукино на северо-западе столицы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. о его словам, общая площадь новостроек составляет почти 58 тыс. кв. м. Здания... читать дальше

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Страны Евразийского экономического союза завершили необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном процедуры, сообщили в субботу госагентству БелТА в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена Коллегии (министра) по... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 3%, в 2026 году - на 2,4%. "Рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорился до 4,1% (1,1% в 2023 году - ИФ) на фоне более медленного снижения добычи нефти в стране и... "Рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорился до 4,1% (1,1% в 2023 году - ИФ) на фоне более медленного снижения добычи нефти в стране и... читать дальше

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Свыше 6 млрд рублей будет направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства. Из общей суммы более 3,2 млрд рублей поступит в Донецкую Народную Республику, более 2 млрд рублей – в... Из общей суммы более 3,2 млрд рублей поступит в Донецкую Народную Республику, более 2 млрд рублей – в... читать дальше

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Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2024 году снизилось в денежном выражении на 10% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,741 млрд манатов ($2,8 млрд по текущему курсу), сообщили "Интерфаксу" в Госкомстате страны. Снижение зафиксировано в выпуске... Снижение зафиксировано в выпуске... читать дальше

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Министр финансов США Джанет Йеллен в письме лидерам конгресса предупредила, что на следующей неделе министерство для того, чтобы избежать дефолта, будет вынуждено перейти к принятию чрезвычайных мер в связи с достижением 21 января потолка госдолга, сообщил телеканал... читать дальше

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Алена Руденко освобождена от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой...

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Международный аэропорт Казани (принадлежит Татарстану) в 2025 году планирует обслужить 5,584 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в прошлом году, сообщил глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов вчера на заседании итоговой коллегии министерства. Согласно... Согласно... читать дальше

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Избранный президент США Дональд Трамп вчера заявил, что примет решение о судьбе социальной сети TikTok после того, как проанализирует ситуацию. "Я приму решение по TikTok в недалеком будущем, но сначала я должен разобраться в ситуации", - написал он в социальной сети Truth... читать дальше

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Иран готов сотрудничать с Россией по проектам новых больших АЭС, а также малых АЭС российского производства, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "И сегодня наши коллеги, иранские партнеры запросили развитие сотрудничества в части малых атомных... читать дальше

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Европейский союз и Мексика заключили соглашение об укреплении торговых связей, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Стороны договорились обновить существующий торговый договор после более чем восьми лет обсуждений. В рамках новых договоренностей отменяются... Стороны договорились обновить существующий торговый договор после более чем восьми лет обсуждений. В рамках новых договоренностей отменяются... читать дальше

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18 января. FINMARKET.RU -Работа по своповым поставкам нефтепродуктов между РФ и Ираном продолжается, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "У нас работа эта продолжается, она не будет останавливаться", - сказал он, отвечая на соответствующий... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о распространении положений о ликвидационном неттинге на банкротство застройщиков. По мнению комитета, принятие законопроекта позволит снизит финансовые риски для кредитных организаций и позволит застройщикам управлять... читать дальше

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Россия и Иран договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере и принимать меры по повышению энергетической безопасности. Соответствующие положения содержатся в опубликованном на сайте Кремля договоре стран о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно... Согласно... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 102,4137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 104,8609 руб. По сравнению с...

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