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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января
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15 января 2025 года 17:50

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 января

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15 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8815,36 (-62,35) руб./грамм; на серебро - 98,28 (-1,09) руб./грамм; на платину - 3133,47 (-65,76) руб./грамм; на палладий - 3113,64 (+14,17) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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