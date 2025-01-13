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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 14 января в размере 104,8556 руб.
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Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
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13 января 2025 года 17:55

ЦБ РФ установил курс евро с 14 января в размере 104,8556 руб.

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13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 104,8556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,08 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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По состоянию на 27 декабря международные резервы равнялись $611,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.

Международные резервы представляют собой...    читать дальше
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14 января 2025 года 15:57
В 3-м квартале рост цен на жилье в еврозоне составил в годовом выражении на 2,6%
Стоимость жилой недвижимости в государствах еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличилась на 2,6% относительно аналогичного периода годом ранее, по данным статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В странах ЕС показатель вырос на...    читать дальше
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14 января 2025 года 15:55
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Нарбанк Китая обещает поддерживать экономику в 2025 году
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Представители ЦБ в ходе брифинга во вторник сообщили, что регулятор будет поддерживать экономику за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований...    читать дальше
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В ходе торгов во вторник показатель повысился на 3 базисных пункта, до 2,755%. Это самый высокий уровень с момента первого размещения...    читать дальше
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14 января 2025 года 15:35
Годоые продажди Daimler Truck снизилисьна 12% в 2024г
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14 января 2025 года 15:30
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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В среду, 15 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 40,5 млрд руб.
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Выпуск

Тип погашения

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Размер погашения на...    читать дальше
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14 января 2025 года 15:30
В среду, 15 января, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $679 тыс.
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В среду, 15 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
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Размер выплат на облигацию

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14 января 2025 года 15:11
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В начале января первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил журналистам, что власти...    читать дальше
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