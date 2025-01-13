ЦБ РФ установил курс евро с 14 января в размере 104,8556 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 104,8556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,08 коп.

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Сборы российских страховщиков по договорам обязательного страхования владельцев опасных объектов (ОСОПО) увеличились на 23,7% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с 9 месяцами 2023 года и составили почти 2,25 млрд рублей, согласно данным Банка России. Выплаты по ОСОПО за... Выплаты по ОСОПО за... читать дальше

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Доля пшеницы в экспорте зерновых культур традиционно составляет 80%, но в этом году она может быть больше, считает замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов. "Традиционно 80% экспорта - это пшеница. Может, чуть больше в 2025 году будет за счет того, что в... "Традиционно 80% экспорта - это пшеница. Может, чуть больше в 2025 году будет за счет того, что в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,59 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2868,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2881,27 (+0,53%) пункта,... читать дальше

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Конфигурация сделки между АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" может появиться в течение полугода, сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа. "Формально мне нечего сказать, потому что никаких формальных договоренностей на сегодняшний день нет,... "Формально мне нечего сказать, потому что никаких формальных договоренностей на сегодняшний день нет,... читать дальше

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Международные резервы России на 3 января составили $609,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 27 декабря международные резервы равнялись $611,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд. По состоянию на 27 декабря международные резервы равнялись $611,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,48/106,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи...

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Стоимость жилой недвижимости в государствах еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличилась на 2,6% относительно аналогичного периода годом ранее, по данным статистического управления Европейского союза (Eurostat). В странах ЕС показатель вырос на... В странах ЕС показатель вырос на... читать дальше

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Министерство финансов России 15 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22... Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) вновь пообещал содействовать экономическому росту в 2025 году. Представители ЦБ в ходе брифинга во вторник сообщили, что регулятор будет поддерживать экономику за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований... Представители ЦБ в ходе брифинга во вторник сообщили, что регулятор будет поддерживать экономику за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований... читать дальше

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Доходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла исторического максимума на фоне ожиданий повышения ставок Банком Японии. В ходе торгов во вторник показатель повысился на 3 базисных пункта, до 2,755%. Это самый высокий уровень с момента первого размещения... В ходе торгов во вторник показатель повысился на 3 базисных пункта, до 2,755%. Это самый высокий уровень с момента первого размещения... читать дальше

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Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG сообщил о падении продаж на 12% в 2024 году, что соответствует его ноябрьскому прогнозу. Всего за прошлый год было продано 460,409 тыс. грузовиков и автобусов против 526,053 тыс. годом ранее, сообщается на... Всего за прошлый год было продано 460,409 тыс. грузовиков и автобусов против 526,053 тыс. годом ранее, сообщается на... читать дальше

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В среду, 15 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 38,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 15 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 40,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 15 января, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $679 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 15 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Государство в 2025 г. просубсидирует закупку "Российскими железными дорогами" (РЖД) продукции предприятий "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа. В начале января первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил журналистам, что власти... В начале января первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил журналистам, что власти... читать дальше

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