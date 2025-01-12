ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 101,9146 руб., евро - 105,0464 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 105,0464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,29 коп.

12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 101,9146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,65 коп.

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Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал 2,9-процентное снижение продаж в четвертом квартале, в частности, из-за приостановки поставок после выявления проблем в тормозной системе, а также слабого спроса в Китае. В минувшем квартале было... В минувшем квартале было... читать дальше

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3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-872 на 12 млрд 657,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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РФ в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь 2024 года) отгрузила на экспорт 34 млн 257 тыс. тонн основных зерновых и зернобобовых культур, что на 5,4% меньше, чем в первой половине предыдущего сезона (36 млн 209 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского... читать дальше

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Великобритания намерена создать специальные зоны для строительства центров обработки данных (ЦОД) и изучить возможность использования на этих объектах малых ядерных реакторов в рамках правительственного плана по стимулированию развития технологий и экосистемы искусственного... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,36 пункта (1,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2854,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2882,3 (+2,04%) пункта,... читать дальше

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Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в РФ выросли в 2024 г. почти на 6% по сравнению с 2023 годом, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. "Достигнуты рекордные показатели по объему перевозок контейнеров, которые составили 7,9 млн ДФЭ (TEU) - это... "Достигнуты рекордные показатели по объему перевозок контейнеров, которые составили 7,9 млн ДФЭ (TEU) - это... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций продолжает подниматься за счет сильных данных по рынку труда США. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 1,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,78%. Это максимальная отметка с октября 2023 года.... Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 1,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,78%. Это максимальная отметка с октября 2023 года.... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,86/105,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром" и облигаций компании на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Газпром" обусловлен очень высокой оценкой... "Кредитный рейтинг ПАО "Газпром" обусловлен очень высокой оценкой... читать дальше

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Сбербанк обсуждает с профильными ведомствами изменение условий льготных программ кредитования агропромышленного комплекса (АПК) из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, пока продолжает выдавать кредиты по рыночным ставкам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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Во вторник, 14 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,12 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Во вторник, 14 января, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Во вторник, 14 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в этом году нужно найти "золотую середину" в денежно-кредитной политике (ДКП) и избегать как чрезмерной агрессивности, так и чрезмерной осторожности, заявил в интервью австрийской газете Der Standard главный экономист ЕЦБ Филип... читать дальше

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Подъем цен на нефть продолжается днем в понедельник. Цены на нефть растут на новости о введении в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли. Цены на нефть растут на новости о введении в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли. "Эти санкции в теории могут устранить излишек топлива, ожидающийся на этот год, -... "Эти санкции в теории могут устранить излишек топлива, ожидающийся на этот год, -... читать дальше

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Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк создали дочернюю компанию для развития платежных решений и сервисов, в том числе оплаты по QR-коду. ООО "Финтех-платформа" зарегистрирована на прошлой неделе, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее уставный капитал - 1 млн рублей. Основным владельцем... ООО "Финтех-платформа" зарегистрирована на прошлой неделе, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее уставный капитал - 1 млн рублей. Основным владельцем... читать дальше

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