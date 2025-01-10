ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 января в размере 102,2911 руб., евро - 105,0893 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 105,0893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 101,35 коп.

10 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 102,2911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,14 коп.

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-871 на 11 млрд 148,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель снизился на 78 - до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году. В том... Показатель снизился на 78 - до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году. В том... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 42,33 пункта (1,526%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2815,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2824,08 (+1,84%) пункта,... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) США следует осторожнее снижать процентные ставки, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем. "С сентября [2024 года] картина изменилась, - приводит его слова The Wall Street Journal. -... "С сентября [2024 года] картина изменилась, - приводит его слова The Wall Street Journal. -... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,21/106,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 100 коп., Cредний курс продажи...

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Инфляция в Латвии в прошлом году составила 1,3%, в том числе в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,2%, а за год - по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление страны. В 2023 году в Латвии среднегодовая... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии по итогам января-ноября 2024 года составило $660,5 млн против профицита в размере $474,3 млн в январе-ноябре 2023 года, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. В январе-октябре прошлого года сальдо внешней торговли,... читать дальше

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В понедельник, 13 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 13 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Рост мировой экономики в 2025 году составит 2,8%, что аналогично темпам подъема в прошлом году, прогнозируют экономисты ООН. Повышение глобального ВВП в 2026 году, как ожидается, ускорится до 2,9%. "Хотя мировая экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав ряд... "Хотя мировая экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав ряд... читать дальше

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ООН прогнозирует рост ВВП в Узбекистане в 2025 году на 5,9%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2025. На 2026 год организация прогнозирует рост экономики страны на 5,4%. По оценкам ООН, по итогам 2024 года ВВП... По оценкам ООН, по итогам 2024 года ВВП... читать дальше

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Подъем цен на нефть резко усилился днем в пятницу, причем котировки Brent превысили $79 за баррель впервые за три месяца. Рынок позитивно реагирует на данные о падении резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. Кроме... Рынок позитивно реагирует на данные о падении резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. Кроме... читать дальше

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Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2024 году составил $1 млрд 105,5 млн, что на 14,1% больше, чем в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Центре анализа экономических реформ и коммуникаций. На долю экспорта аграрной продукции... На долю экспорта аграрной продукции... читать дальше

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ООН ожидает экономического роста в Молдавии в 2025 году на 3,2%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2025. На 2026 год организация прогнозирует замедление роста ВВП страны до 3%. По оценке ООН, по итогам 2024 года ВВП... По оценке ООН, по итогам 2024 года ВВП... читать дальше

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Продажи автомобилей Mercedes-Benz снизились на 3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте компании. В 2024 году было продано 1 млн 983,4 тыс. автомобилей Mercedes против 2 млн 43,8 тыс. в 2023 году. Продажи в Европе уменьшились за год на 3%, до... Продажи в Европе уменьшились за год на 3%, до... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США продолжили подъем и находятся на максимуме с июля прошлого года. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,93% годовых по сравнению с 6,91% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,93% годовых по сравнению с 6,91% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация... читать дальше

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