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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 99,2295 руб., евро - 103,2997 руб.
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27 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 99,2295 руб., евро - 103,2997 руб.
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27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 99,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,30 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 103,2997 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,19 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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