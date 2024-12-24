.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 99,8729 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Банки сократили кредиты наличными
К началу декабря 2024 года сегмент кредитов наличными достиг минимумов за пять лет по средним срокам выдаваемых кредитов и одобряемых сумм при максимуме средних ставок. Интерес к инструменту теряют и банки (на фоне ужесточения требований...
 
Регионы смогут менять ставку турналога по сезонам
Ставку турналога, который появится в России в 2025 году, можно будет дифференцировать с учетом сезонности — местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально, говорится в разъясняющем письме Минфина от 29 ноября, о котором пишут...
 
Трансформацию модели роста экономики РФ считают свершившейся
Авторы свежих аналитических докладов уже подводят макроэкономические итоги 2024 года, все более уверенно фиксируя устойчивое торможение экономики и структурные сдвиги, сформировавшиеся в последнее время. Хотя экономисты разошлись с официальной...
 
24 декабря 2024 года 17:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 99,8729 руб.

 0  
24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 174,14 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6695 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,90 коп. и составил 13,6695 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,558 руб., максимальный - 13,7955 руб. Было заключено 71910 сделок. Объем торгов составил 143325,09...
.
24 декабря 2024 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 1,3%
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после выборочной фиксации прибыли игроками на итогах ралли, спровоцированного ранее решением ЦБ РФ не менять текущую ключевую ставку в 21% годовых. Внешние площадки подавали позитивные сигналы.

В Азии во вторник...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:50
Количество абонентов мобильной связи 5G в Китае превысило отметку 1 млрд
Число абонентов мобильной связи 5G в Китае превысило отметку 1 млрд, по данным министерства промышленности и информатизации.

На конец ноября их насчитывалось 1,002 млрд. На их долю приходится 56% всех абонентов мобильной связи в стране по сравнению с 46,6% на конец 2023...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:42
Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям
Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 16,2 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году, а также замещающему их выпуску, следует из сообщения министерства. НРД, выступающий...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:29
"Газпром" ожидает рост EBITDA в 2024 году более чем в полтора раза
"Газпром" ожидает EBITDA за 2024 год в размере 2,8 трлн рублей (после 1,765 трлн рублей в 2023 году). Таким образом показатель вырастет в 1,6 раза.

Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:21
Европейские рынки акций завершили укороченную сессию на подъеме
Рынки акций стран Западной Европы, торги на которых проходили во вторник, выросли по итогам укороченной в преддверии Рождества сессии на фоне низкой активности торгов. В среду и четверг европейские рынки будут закрыты. Публикаций важных статданных в ближайшие три дня не...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:12
Американские фондовые индексы растут в ходе торгов
Американские фондовые индексы растут в ходе торгов. Активность рынка, вероятно, будет низкой из-за праздника.

В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством, а во вторник торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск.

Из статданных на эту неделю...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6457 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,34 коп. и составил 13,6457 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5485 руб., максимальный - 13,795 руб. Было заключено 19903 сделки. Объем торгов составил 55558,22...
.
24 декабря 2024 года 17:51
Авиакомпания "Победа" вводит скидку 50% для детей до 12 лет на рейсы по РФ после 10 января
Авиакомпания "Победа" вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет для перелетов по России с датой вылета с 10 января 2025 года.

"Скидка 50% для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум") по всей внутренней маршрутной сети "Победы" при...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:42
Турция лидирует у туроператоров по бронированиям на лето 2025 года
Ноябрьское ослабление рубля вызвало краткосрочное снижение спроса на зарубежные туры, туроператоры ожидают активизации продаж в феврале, лидером по популярности у россиян остается Турция, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы ждем активизации...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 декабря
ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8392,87 (-155) руб./грамм; на серебро - 95,06 (+0,99) руб./грамм; на платину - 3011,9 (-26,39) руб./грамм; на палладий - 2966,95 (-41,93) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 17:29
ЦБ РФ установил курс евро с 25 декабря в размере 104,231 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 104,231 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,02 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 17:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 99,8729 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 174,14 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 17:19
Белоруссия увеличила экспорт своих товаров в Москву на 15%
Экспорт белорусских товаров в Москву в текущем году вырос на 15%, сообщила первый заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич в ходе заседания рабочей группы по координации взаимодействия города Москвы и Республики Беларусь. "По сравнению с 2023 годом...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:11
ВТБ обсуждает возможность строительства горнолыжного курорта на Камчатке
ВТБ обсуждает возможность участия в строительстве горнолыжного курорта в Камчатском крае, сообщил глава банка Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги".

"...Я обожаю Камчатку. Конечно, там я реже бываю, но все равно бываю. (...) Мы сейчас довольно большую программу...    читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:11
ВТБ разместил 11,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-865 на 11,3 млрд рублей
4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-865 на 11 млрд 259,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.