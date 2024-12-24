ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 99,8729 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 174,14 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,90 коп. и составил 13,6695 руб. Минимальный курс юаня составил 13,558 руб., максимальный - 13,7955 руб. Было заключено 71910 сделок. Объем торгов составил 143325,09... Минимальный курс юаня составил 13,558 руб., максимальный - 13,7955 руб. Было заключено 71910 сделок. Объем торгов составил 143325,09...

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после выборочной фиксации прибыли игроками на итогах ралли, спровоцированного ранее решением ЦБ РФ не менять текущую ключевую ставку в 21% годовых. Внешние площадки подавали позитивные сигналы. В Азии во вторник... В Азии во вторник... читать дальше

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Число абонентов мобильной связи 5G в Китае превысило отметку 1 млрд, по данным министерства промышленности и информатизации. На конец ноября их насчитывалось 1,002 млрд. На их долю приходится 56% всех абонентов мобильной связи в стране по сравнению с 46,6% на конец 2023... На конец ноября их насчитывалось 1,002 млрд. На их долю приходится 56% всех абонентов мобильной связи в стране по сравнению с 46,6% на конец 2023... читать дальше

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Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 16,2 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году, а также замещающему их выпуску, следует из сообщения министерства. НРД, выступающий... читать дальше

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"Газпром" ожидает EBITDA за 2024 год в размере 2,8 трлн рублей (после 1,765 трлн рублей в 2023 году). Таким образом показатель вырастет в 1,6 раза. Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории... Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории... читать дальше

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Рынки акций стран Западной Европы, торги на которых проходили во вторник, выросли по итогам укороченной в преддверии Рождества сессии на фоне низкой активности торгов. В среду и четверг европейские рынки будут закрыты. Публикаций важных статданных в ближайшие три дня не... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов. Активность рынка, вероятно, будет низкой из-за праздника. В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством, а во вторник торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск. В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством, а во вторник торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск. Из статданных на эту неделю... Из статданных на эту неделю... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,34 коп. и составил 13,6457 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5485 руб., максимальный - 13,795 руб. Было заключено 19903 сделки. Объем торгов составил 55558,22... Минимальный курс юаня составил 13,5485 руб., максимальный - 13,795 руб. Было заключено 19903 сделки. Объем торгов составил 55558,22...

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Авиакомпания "Победа" вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет для перелетов по России с датой вылета с 10 января 2025 года. "Скидка 50% для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум") по всей внутренней маршрутной сети "Победы" при... "Скидка 50% для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум") по всей внутренней маршрутной сети "Победы" при... читать дальше

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Ноябрьское ослабление рубля вызвало краткосрочное снижение спроса на зарубежные туры, туроператоры ожидают активизации продаж в феврале, лидером по популярности у россиян остается Турция, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). "Мы ждем активизации... "Мы ждем активизации... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8392,87 (-155) руб./грамм; на серебро - 95,06 (+0,99) руб./грамм; на платину - 3011,9 (-26,39) руб./грамм; на палладий - 2966,95 (-41,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 104,231 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 174,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экспорт белорусских товаров в Москву в текущем году вырос на 15%, сообщила первый заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич в ходе заседания рабочей группы по координации взаимодействия города Москвы и Республики Беларусь. "По сравнению с 2023 годом... читать дальше

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ВТБ обсуждает возможность участия в строительстве горнолыжного курорта в Камчатском крае, сообщил глава банка Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги". "...Я обожаю Камчатку. Конечно, там я реже бываю, но все равно бываю. (...) Мы сейчас довольно большую программу... "...Я обожаю Камчатку. Конечно, там я реже бываю, но все равно бываю. (...) Мы сейчас довольно большую программу... читать дальше

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4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-865 на 11 млрд 259,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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