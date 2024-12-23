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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 101,6143 руб.
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23 декабря 2024 года 17:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 101,6143 руб.
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23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 101,6143 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,95 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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