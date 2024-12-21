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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб.
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21 декабря 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб.
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21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,08 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,41,руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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