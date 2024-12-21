ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,41,руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,08 руб.

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Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом от дилеров стоимостью более 1,5 миллионов рублей осенью 2024 года выросло на 23,4% по сравнению с осенью прошлого года, свидетельствуют данные Авито Авто. Интерес к таким автомобилям на платформе вырос на 10,1%.... читать дальше

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто в воскресенье заявил, что Венгрия вновь получает нефть по нефтепроводу "Дружба". "Поставки нефти в Венгрию возобновились по нефтепроводу "Дружба", - написал Сийярто в соцсети, добавив, что "энергоснабжение в Венгрии - в... читать дальше

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Архангельская и Пензенская области получат дополнительное финансирование из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели более 424 млн рублей, сообщает пресс-служба... читать дальше

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Жители столицы купили у города машино-места общей площадью около 1 тыс. кв. м в последний месяц осени, сообщил руководитель Ддпартамента городского имущества Максим Гаман. "В ноябре город заключил 73 договора купли-продажи машино-мест общей площадью около 1 тыс. кв.... "В ноябре город заключил 73 договора купли-продажи машино-мест общей площадью около 1 тыс. кв.... читать дальше

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Правительство РФ в 2024 году направит порядка 515 млн рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области, сообщает пресс-служба правительства. Так, свыше 232,4 млн рублей пойдет на завершение строительства инфекционного отделения Детской... Так, свыше 232,4 млн рублей пойдет на завершение строительства инфекционного отделения Детской... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, сообщается в воскресенье на сайте правительства. "Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает надёжное энергоснабжение страны, вносит весомый... "Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает надёжное энергоснабжение страны, вносит весомый... читать дальше

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Россия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок по МТК "Север - Юг. Перед этим прошли переговоры между министром транспорта России Романом Старовойтом и министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым,... читать дальше

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Заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина выдвинута в набсовет Россельхозбанка (РСХБ), при этом Игорь Абазов, занимающий должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко, в список не попал. Распоряжение с кандидатами в набсовет... читать дальше

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Энергетический комплекс России в предстоящие годы должен быть качественно обновлен, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников энергетической отрасли страны. "В предстоящие годы нужно продолжать качественно менять облик... "В предстоящие годы нужно продолжать качественно менять облик... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,08 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По...

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Более 4,5 тыс. инновационных турникетов со всеми способами оплаты проезда появятся в московском транспорте, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта. "Решение о заключении офсетного контракта принял мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно договору, в течение 7... "Решение о заключении офсетного контракта принял мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно договору, в течение 7... читать дальше

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Аргентине требуется развивать мирный атом, так как только он позволит стабильно покрывать энергетические потребности страны в будущем, заявил президент Хавьер Милей. "Атомная энергия - единственный достаточно эффективный, доступный и быстро развивающийся вариант,... "Атомная энергия - единственный достаточно эффективный, доступный и быстро развивающийся вариант,... читать дальше

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Увеличение объёма производства и расширение ассортимента отечественной спортивной продукции, активизация программы импортозамещения в сфере производства спортивных товаров, создание новых производств – эти и другие задачи поставлены в актуализированной редакции Стратегии... читать дальше

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"Газпром" 20 декабря второй раз за месяц обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", отмечается в сообщении компании. Российские газовики напоминают, что 1 декабря - на... Российские газовики напоминают, что 1 декабря - на... читать дальше

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Ряд регионов получит свыше 787 млн рублей на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, сообщили в правительстве РФ. "Средства направят шести... "Средства направят шести... читать дальше

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Народный банк Китая выпустил серию памятных монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны (Чуньцзе). В КНР наступление Нового года по лунному календарю называется Праздником весны. В следующем году он выпадает на 29 января. В КНР наступление Нового года по лунному календарю называется Праздником весны. В следующем году он выпадает на 29 января. В серию войдут золотая... В серию войдут золотая... читать дальше

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