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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб.
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21 декабря 2024 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб.

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21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,08 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,41,руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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