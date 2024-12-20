ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,4207 руб., евро - 107,9576 руб.

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Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

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США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%.