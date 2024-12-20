.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,4207 руб., евро - 107,9576 руб.
.
20 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 103,4207 руб., евро - 107,9576 руб.
|0
20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,07 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 декабря 2024 года 08:45
Палата представителей отклонила законопроект о финансировании правительства США, предложенный спикером Джонсоном - СМИ
Палата представителей США отклонила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект по финансированию правительства, сообщают американские СМИ. Согласно результатам голосования, 174 законодателя поддержали меру, 235 высказались против нее, один... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:39
Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе. Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Стоимость... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:37
США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Глава МИД Венгрии заявил в Нью-Йорке, что США для обеспечения платежей за газ сделали... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:31
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 8 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,68 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 67,39 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:26
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 15,37 пункта (на 0,04%) и составил 42342,44 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 по итогам... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:19
РФ разрешила иностранцам до конца 1-го квартала платить за газ через любой российский банк, а не только ГПБ
Иностранные покупатели российского газа до конца первого квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (MOEX: GZPR). ГПБ в ноябре был включен в санкционный список США, разрешение на операции с ним истекает 20... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:10
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг резким снижением из-за обнародованных накануне "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС). Сводный индекс ведущих европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,51% - до 506,66... читать дальше
.20 декабря 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению...
.20 декабря 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Объемы розничных продаж в... читать дальше
.19 декабря 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 декабря выросла на 2,11% и составила 45433,483 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45433,483 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 940,719 млрд руб., или на...
.19 декабря 2024 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и ожидаемого заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных"... читать дальше
.19 декабря 2024 года 18:56
Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели...
.19 декабря 2024 года 18:55
Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на источники. "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.